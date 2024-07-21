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У Києві ускладнився рух на Набережному шосе через аварію на атракціоні

21 липня 2024 15:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Аварія на атракціоні у Києві — на Набережному шосе ускладнений рух авто
Автомобілі на Набережному шосе у Києві. Фото: t.me/kyivpatrol
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві вдень, 21 липня, ускладнився рух на Набережному шосе. Це сталося внаслідок аварії на атракціоні.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.

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"У зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе, рух транспорту ускладнений", — йдеться у повідомленні.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

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Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром. Місцеві повідомляють, що на тросі перебувала людина, яка впала в річку.

Також у Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним. 

Київ аварія поліція транспорт автомобіль

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