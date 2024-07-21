Аварія на атракціоні у Києві — на Набережному шосе ускладнений рух авто

У Києві ускладнився рух на Набережному шосе через аварію на атракціоні
У Києві вдень, 21 липня, ускладнився рух на Набережному шосе. Це сталося внаслідок аварії на атракціоні.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.
Ускладнений рух транспорту у Києві
"У зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе, рух транспорту ускладнений", — йдеться у повідомленні.
Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром. Місцеві повідомляють, що на тросі перебувала людина, яка впала в річку.
Також у Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним.
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