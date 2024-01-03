В Киеве образовалась пробка в направлении моста Патона — что случилось
В среду, 3 января, на бульваре Николая Михновского в Киеве произошло ДТП. В связи с этим существуют некоторые осложнения движения в направлении моста Патона.
Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.
Пробки в Киеве в направлении моста Патона
В связи с ДТП сотрудники полиции призывают водителей учесть эту информацию при планировании маршрута поездок.
"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на бульваре Николая Михновского движение транспорта затруднено в направлении моста Патона", — говорится в сообщении.
Правоохранители также отмечают, что сегодня в столице с самого утра снежит. Соответствующие погодные условия могут усложнить движение на отдельных участках дороги. Таким образом водителям советуют:
- проверять состояние автомобиля перед началом движения;
- не выезжать на летней или лысой резине;
- избегать резких маневров и следить за другими участниками движения;
- соблюдать безопасную дистанцию и интервал;
- помнить о скоростном режиме;
- у пешеходных переходов и образовательных заведений максимально снижать скорость.
В то же время пешеходов призывают быть осмотрительными, переходить проезжую часть только в разрешенном месте и использовать световозвращающие элементы.
Напомним, недавно под Киевом произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погиб человек.
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