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В Киеве образовалась пробка в направлении моста Патона — что случилось

3 января 2024 11:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве образовалась пробка в направлении моста Патона — что случилось
Место ДТП в Киеве. Фото: Патрульная полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 3 января, на бульваре Николая Михновского в Киеве произошло ДТП. В связи с этим существуют некоторые осложнения движения в направлении моста Патона.

Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.

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В связи с ДТП сотрудники полиции призывают водителей учесть эту информацию при планировании маршрута поездок.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на бульваре Николая Михновского движение транспорта затруднено в направлении моста Патона", — говорится в сообщении.

Правоохранители также отмечают, что сегодня в столице с самого утра снежит. Соответствующие погодные условия могут усложнить движение на отдельных участках дороги. Таким образом водителям советуют:

  • проверять состояние автомобиля перед началом движения;
  • не выезжать на летней или лысой резине;
  • избегать резких маневров и следить за другими участниками движения;
  • соблюдать безопасную дистанцию и интервал;
  • помнить о скоростном режиме;
  • у пешеходных переходов и образовательных заведений максимально снижать скорость.

В то же время пешеходов призывают быть осмотрительными, переходить проезжую часть только в разрешенном месте и использовать световозвращающие элементы.

Напомним, недавно под Киевом произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погиб человек.

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