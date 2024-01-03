У Києві утворився затор в напрямку мосту Патона — що трапилось

Місце ДТП у Києві. Фото: Патрульна поліція Києва

У середу, 3 січня, на бульварі Миколи Міхновського в Києві сталася ДТП. У зв'язку з цим існують деякі ускладнення руху в напрямку мосту Патона.

Про це повідомляють у патрульній поліції Києва.

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У зв'язку з ДТП працівники поліції закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздок.

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також наголошують, що сьогодні у столиці від самого ранку сніжить. Відповідні погодні умови можуть ускладнити рух на окремих ділянках дороги. Таким чином водіям радять:

перевіряти стан автомобіля перед початком руху;

не виїжджати на літній або лисій гумі;

уникати різких маневрів та слідкувати за іншими учасниками руху;

тримати безпечну дистанцію та інтервал;

пам’ятати про швидкісний режим;

біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижувати швидкість.

У той же час, пішоходів закликають бути обачними, переходити проїзну частину лише в дозволеному місці та використовувати світлоповертальні елементи.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії загинула людина.