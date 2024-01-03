У Києві утворився затор в напрямку мосту Патона — що трапилось
У середу, 3 січня, на бульварі Миколи Міхновського в Києві сталася ДТП. У зв'язку з цим існують деякі ускладнення руху в напрямку мосту Патона.
Про це повідомляють у патрульній поліції Києва.
Затори у Києві в напрямку мосту Патона
У зв'язку з ДТП працівники поліції закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздок.
"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці також наголошують, що сьогодні у столиці від самого ранку сніжить. Відповідні погодні умови можуть ускладнити рух на окремих ділянках дороги. Таким чином водіям радять:
- перевіряти стан автомобіля перед початком руху;
- не виїжджати на літній або лисій гумі;
- уникати різких маневрів та слідкувати за іншими учасниками руху;
- тримати безпечну дистанцію та інтервал;
- пам’ятати про швидкісний режим;
- біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижувати швидкість.
У той же час, пішоходів закликають бути обачними, переходити проїзну частину лише в дозволеному місці та використовувати світлоповертальні елементи.
Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії загинула людина.
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