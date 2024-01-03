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У Києві утворився затор в напрямку мосту Патона — що трапилось

3 січня 2024 11:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві утворився затор в напрямку мосту Патона — що трапилось
Місце ДТП у Києві. Фото: Патрульна поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 3 січня, на бульварі Миколи Міхновського в Києві сталася ДТП. У зв'язку з цим існують деякі ускладнення руху в напрямку мосту Патона.

Про це повідомляють у патрульній поліції Києва

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У зв'язку з ДТП працівники поліції закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздок. 

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці також наголошують, що сьогодні у столиці від самого ранку сніжить. Відповідні погодні умови можуть ускладнити рух на окремих ділянках дороги. Таким чином водіям радять:

  • перевіряти стан автомобіля перед початком руху;
  • не виїжджати на літній або лисій гумі;
  • уникати різких маневрів та слідкувати за іншими учасниками руху;
  • тримати безпечну дистанцію та інтервал;
  • пам’ятати про швидкісний режим;
  • біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижувати швидкість.

У той же час, пішоходів закликають бути обачними, переходити проїзну частину лише в дозволеному місці та використовувати світлоповертальні елементи.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії загинула людина.

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