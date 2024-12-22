В акции Free Azov 22 декабря принял участие песик по имени Покровск

Собаки на акции Free Azov. Фото иллюстративное: Хрещатик News

Пресссекретарь батальона "Волки Да Винчи" Анастасия привела на акцию в поддержку военнопленных Free Azov своего четвероногого друга — собачку по имени Покровск. Свою кличку собака получила в честь города, в котором познакомилась с новой хозяйкой.

Об этом военная рассказала журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 22 ноября.

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Девушка рассказала, что встретила этого своего нового друга на улицах Покровска.

"Он стоял под дождем. Малыш, трясся. Я его забрала", — рассказала Анастасия.

Сначала она пыталась найти его хозяев или новый дом, однако потом так полюбила это животное, что забрала с собой.

Собака получила имя в честь города, в котором встретила свою новую хозяйку. Теперь Покровск повсюду будет ездить с военнослужащим.

Ранее мы писали, что военный с позывным Морж во время прошедшей в Киеве акции Free Azov заявил, что готов вернуться на войну. При этом он отметил, что отсутствие одной ноги, которую пришлось ампутировать в результате ранения, его не остановит.

Также мы писали, что украинский воин вспомнил происшествия во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.