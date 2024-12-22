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У Києві в акції Free Azov взяв участь пес, вивезений з Покровська

22 грудня 2024 17:28
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В акції Free Azov 22 грудня взяв участь песик на ім'я Покровськ
Собаки на акції Free Azov. Фото ілюстративне: Хрещатик News
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Прессекретарка батальйону "Вовки Да Вінчі" Анастасія привела на акцію на підтримку військовополонених Free Azov свого четвероногого друга — песика на ім'я Покровськ. Свою кличку собака отримав на честь міста, у якому познайомився з новою господаркою.

Про це військова розповіла журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у неділю, 22 листопада.

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Дівчина розповіла, що зустріла свого нового друга на вулицях Покровська.

"Він стояв під дощем. Малий, трусився. Я його забрала", — розповіла Анастасія. 

Спершу вона намагалася знайти його господарів або ж новий дім, проте потім так полюбила цю тваринку, що забрала з собою. Собака отримав ім'я на честь міста, у якому зустрів свою нову господарку. Тепер Покровськ всюди буде їздити з військовослужбовицею.

Раніше ми писали, що військовий із позивним "Морж" під час акції Free Azov, яка пройшла у Києві, заявив, що готовий повернутися на війну. При цьому він зазначив, що відсутність однієї ноги, яку довелося ампутувати внаслідок поранення, його не зупинить.

Також ми писали, що український воїн пригадав події під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році.

Київ полонені полк "Азов" собака війна в Україні

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