Обстрел Киева 24 мая — на Оболони горела многоэтажка

В Киеве в доме выгорели квартиры из-за атаки РФ — видео
В ночь на субботу, 24 мая, российские войска совершили очередную атаку на Киев применив дроны-камикадзе и ракеты баллистического типа. Из-за обстрела в одном из домов в Оболонском районе столицы горели квартиры.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Последствия обстрела Оболонского района
Одним из наиболее пострадавших районов стал Оболонский район, где в результате вражеского удара произошел масштабный пожар в жилом доме.
Огонь охватил квартиры сразу на нескольких этажах, которые выгорели дотла. На месте работали спасатели.
Также мы писали, что в Соломенском районе Киева в результате ночного обстрела 24 мая горела пятиэтажка. Всего из-за атаки РФ в столице пострадали шесть человек.
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