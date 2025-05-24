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В Киеве в доме выгорели квартиры из-за атаки РФ — видео

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Дата публикации 24 мая 2025 08:02
Обстрел Киева 24 мая — на Оболони горела многоэтажка
В доме после обстрела произошел пожар. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В ночь на субботу, 24 мая, российские войска совершили очередную атаку на Киев применив дроны-камикадзе и ракеты баллистического типа. Из-за обстрела в одном из домов в Оболонском районе столицы горели квартиры.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Оболонского района

Одним из наиболее пострадавших районов стал Оболонский район, где в результате вражеского удара произошел масштабный пожар в жилом доме.

Огонь охватил квартиры сразу на нескольких этажах, которые выгорели дотла. На месте работали спасатели.

Обстріл Києва Оболонь 24 травня
Пожар в многоэтажке после обстрела. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Обстріл Києва Оболонь 24 травня
Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Также мы писали, что в Соломенском районе Киева в результате ночного обстрела 24 мая горела пятиэтажка. Всего из-за атаки РФ в столице пострадали шесть человек.

Киев обстрелы война в Украине беспилотник ракетный удар БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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