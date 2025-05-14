В Киеве произошла стрельба в отеле - полиция выясняет обстоятельства

Полицейские на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве в Святошинском районе в среду, 14 мая, в одном из отелей произошла стрельба. Столичные правоохранители задержали мужчину, который ее совершил.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

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Стрельба в отеле

Сегодня утром около 07:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в отеле, на место прибыли наряды полиции и была введена специальная полицейская операция.

"В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, среди граждан никто не пострадал", — говорится в сообщении.

В столичной полиции уточнили, что на месте продолжается работа, выясняются обстоятельства происшествия.

Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, 8 мая в селе Софиевская Борщаговка произошла смертельная стрельба — мужчина убил военного и его тещу.

В СМИ показали видео с камер наблюдения, которые установлены вблизи места убийства.