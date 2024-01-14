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В Киеве в карете скорой умер рыбак, который провалился под лед

14 января 2024 20:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве в карете скорой умер рыбак, который провалился под лед
Медики оказывают помощь мужчине в Киеве. Фото: ГСЧС Украины в г. Киеве
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Дарницком районе Киева водолазы достали из ледяного водоема мужчину, который провалился под лед. Произошло это сегодня, 14 января, к сожалению, его не удалось спасти.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Как мужчина провалился под лед

Отмечается, что в 07:56 спасателям сообщили о том, что на Днепре возле Южного моста человек провалился под лед.

рыбак провалился под лед
Водолазы достают рыбака в Киеве. Фото: ГСЧС Украины в г. Киеве

Как оказалось, на расстоянии 300 метров в воде находился мужчина, который, вероятно, был рыбаком.

рыбак провалился под лед
Водолазы достают рыбака в Киеве. Фото: ГСЧС Украины в г. Киеве

Что произошло с пострадавшим

"Пострадавшего с помощью спасательного снаряжения доставили к берегу, оказали домедицинскую помощь и передали медикам. К сожалению, во время следования в больницу, мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи", — добавили в сообщении.

Поэтому в ГСЧС призывали граждан быть сознательными, заботиться о собственной безопасности и не выходить на лед.

Напомним, ранее в Киеве водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину, который провалился под лед. Спасатели быстро прибыли на вызов и вытащили мужчину из ледяной воды с помощью спасательного снаряжения.

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