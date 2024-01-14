В Киеве в карете скорой умер рыбак, который провалился под лед
В Дарницком районе Киева водолазы достали из ледяного водоема мужчину, который провалился под лед. Произошло это сегодня, 14 января, к сожалению, его не удалось спасти.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как мужчина провалился под лед
Отмечается, что в 07:56 спасателям сообщили о том, что на Днепре возле Южного моста человек провалился под лед.
Как оказалось, на расстоянии 300 метров в воде находился мужчина, который, вероятно, был рыбаком.
Что произошло с пострадавшим
"Пострадавшего с помощью спасательного снаряжения доставили к берегу, оказали домедицинскую помощь и передали медикам. К сожалению, во время следования в больницу, мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи", — добавили в сообщении.
Поэтому в ГСЧС призывали граждан быть сознательными, заботиться о собственной безопасности и не выходить на лед.
Напомним, ранее в Киеве водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину, который провалился под лед. Спасатели быстро прибыли на вызов и вытащили мужчину из ледяной воды с помощью спасательного снаряжения.
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