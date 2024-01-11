У Києві водолази врятували чоловіка, який провалився під кригу

Водолази у Києві. Фото: скриншот з відео

У Києві водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка, який провалився під кригу. Це сталося сьогодні зранку, 11 січня, на Верблюжій затоці.

Про це повідомляє ДСНС.

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Рятувальники швидко прибули на виклик та витягли чоловіка з крижаної води за допомогою рятувального спорядження. Вони надали йому домедичну допомогу та передали медикам.

Потерпілий знаходився за 50 метрів від берега. За попередньою інформацією, він займався сноукайтингом.

"Надзвичайні ситуації на воді частішають. Закликаємо громадян бути свідомими, дбати про власну безпеку та утриматися від виходу на лід", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду. Подекуди пройде невеликий сніг. А от вночі у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів. На дорогах протримається ожеледиця.

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