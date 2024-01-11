Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві водолази врятували чоловіка, який провалився під кригу arrow

У Києві водолази врятували чоловіка, який провалився під кригу

11 січня 2024 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві водолази врятували чоловіка, який провалився під кригу
Водолази у Києві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка, який провалився під кригу. Це сталося сьогодні зранку, 11 січня, на Верблюжій затоці.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Порятунок чоловіка, який провалився під кригу

Рятувальники швидко прибули на виклик та витягли чоловіка з крижаної води за допомогою рятувального спорядження. Вони надали йому домедичну допомогу та передали медикам.

Потерпілий знаходився за 50 метрів від берега. За попередньою інформацією, він займався сноукайтингом.

"Надзвичайні ситуації на воді частішають. Закликаємо громадян бути свідомими, дбати про власну безпеку та утриматися від виходу на лід", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду. Подекуди пройде невеликий сніг. А от вночі у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів. На дорогах протримається ожеледиця.

Також ми писали, голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро Деміївська та Либідська можуть відкрити через роки. Не варто чекати, що це відбудеться найближчим часом.

Київ
ДСНС
вода
рятувальники
ожеледиця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі