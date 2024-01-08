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У Києві провалився асфальт через аварію — на якій ділянці можливий затор

8 січня 2024 16:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві провалився асфальт через аварію — на якій ділянці можливий затор
Поліція на місці події. Фото: поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 8 січня, у Голосіївському районі Києва сталася аварія на тепломережі. У зв'язку з цим обвалився асфальт на одній з ділянок дороги. 

Про це повідомляє поліція Києва

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Зазначається, що рух тимчасово ускладнений на вулиці Академіка Заболотного. 

"До уваги учасників дорожнього руху. На вулиці Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе рух транспорту тимчасово ускладнений через аварій на водопроводі, що спричинило провал покриття проїжджої частини", — йдеться у повідомленні. 

Наразі патрульні забезпечують охорону місця події, а водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздок. 

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Інформація про аварію. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, в Києві на Троєщині посеред дороги раптово загорівся тролейбус під час руху. Як зазначають, хтось з пасажирів підпалив сидіння. 

Додамо, у ніч проти 8 січня у Києві в Святошинському районі на Борщагівці прорвало каналізацію, внаслідок чого деякі споживачі залишилися без водопостачання.

У відповідь на інцидент соцмережі "вибухнули" мемами.

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