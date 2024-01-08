У Києві провалився асфальт через аварію — на якій ділянці можливий затор
У понеділок, 8 січня, у Голосіївському районі Києва сталася аварія на тепломережі. У зв'язку з цим обвалився асфальт на одній з ділянок дороги.
Про це повідомляє поліція Києва.
У Києві обвалився асфальт на одній з доріг
Зазначається, що рух тимчасово ускладнений на вулиці Академіка Заболотного.
"До уваги учасників дорожнього руху. На вулиці Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе рух транспорту тимчасово ускладнений через аварій на водопроводі, що спричинило провал покриття проїжджої частини", — йдеться у повідомленні.
Наразі патрульні забезпечують охорону місця події, а водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздок.
Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, в Києві на Троєщині посеред дороги раптово загорівся тролейбус під час руху. Як зазначають, хтось з пасажирів підпалив сидіння.
Додамо, у ніч проти 8 січня у Києві в Святошинському районі на Борщагівці прорвало каналізацію, внаслідок чого деякі споживачі залишилися без водопостачання.
У відповідь на інцидент соцмережі "вибухнули" мемами.
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