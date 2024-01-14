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У Києві в кареті швидкої помер рибалка, який провалився під лід

14 січня 2024 20:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві в кареті швидкої помер рибалка, який провалився під лід
Медики надають допомогу чоловіку у Києві. Фото: ДСНС України в м. Києві
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дарницькому районі Києва водолази дістали з крижаної водойми чоловіка, який провалився під кригу. Сталося це сьогодні, 14 січня, на жаль, його не вдалося врятувати. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Як чоловік провалився під кригу

Зазначається, що о 07:56 рятувальникам повідомили про те, що на Дніпрі біля Південного моста людина провалилася під кригу. 

рибалка провалився під лід
Водолази дістають рибалку у Києві. Фото: ДСНС України в м. Києві

Як виявилось, на відстані 300 метрів у воді знаходився чоловік, який ймовірно, був рибалкою.

рибалка провалився під лід
Водолази дістають рибалку у Києві. Фото: ДСНС України в м. Києві

Що сталося з постраждалим

"Потерпілого за допомогою рятувального спорядження доправили до берега, надали домедичну допомогу та передали медикам. На жаль, під час слідування до лікарні, чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги", — додали у повідомленні.

Тому в ДСНС закликали громадян бути свідомими, піклуватися про власну безпеку та не виходити на лід. 

Нагадаємо, раніше у Києві водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка, який провалився під кригу. Рятувальники швидко прибули на виклик та витягли чоловіка з крижаної води за допомогою рятувального спорядження.

смерть
ДСНС
Дніпро
зима
рятувальники
люди

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