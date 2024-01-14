У Києві в кареті швидкої помер рибалка, який провалився під лід
У Дарницькому районі Києва водолази дістали з крижаної водойми чоловіка, який провалився під кригу. Сталося це сьогодні, 14 січня, на жаль, його не вдалося врятувати.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Як чоловік провалився під кригу
Зазначається, що о 07:56 рятувальникам повідомили про те, що на Дніпрі біля Південного моста людина провалилася під кригу.
Як виявилось, на відстані 300 метрів у воді знаходився чоловік, який ймовірно, був рибалкою.
Що сталося з постраждалим
"Потерпілого за допомогою рятувального спорядження доправили до берега, надали домедичну допомогу та передали медикам. На жаль, під час слідування до лікарні, чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги", — додали у повідомленні.
Тому в ДСНС закликали громадян бути свідомими, піклуватися про власну безпеку та не виходити на лід.
Нагадаємо, раніше у Києві водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка, який провалився під кригу. Рятувальники швидко прибули на виклик та витягли чоловіка з крижаної води за допомогою рятувального спорядження.
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