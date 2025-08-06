В Киеве умер мужчина, раненный во время ракетного удара 31 июля

Последствия атаки России на Киев 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об очередной потере в результате массированной атаки России на Киев, которая произошла 31 июля. В больнице умер мужчина, который получил тяжелое ранение шеи во время обстрела.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

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"К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать задолго после самого события. И такая ситуация после каждой тяжелой ночи", — отметил Ткаченко, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Таким образом, количество погибших в результате того удара возросло до 32 человек.

Напомним, во время атаки 31 июля российские войска нанесли удар по Киеву дронами и ракетами, вызвав масштабные разрушения и многочисленные жертвы. Часть пострадавших до сих пор находится в больницах.

Также жители полуразрушенного дома рассказали, как они выживают в таких условиях.