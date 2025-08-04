Атака на Київ 31 липня — люди ночують в пошкоджених будинках

Будинок, в який влучила ракета. Фото: Суспільне новини

Кияни продовжують ночувати у пошкоджених квартирах, які постраждали внаслідок російської атаки 31 липня. Проте наразі досі невідомо, чи будівлі в задовільному стані.

Про це розповіла одна із мешканок будинку журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Кияни на зустрічі з владою щодо знищеного та пошкоджених російською атакою будинків розповіли, що їм до цього часу навіть не забили вікна фанерою, а за прогнозом погоди незабаром почнуться дощі.

Одна із жінок розповіла, що внаслідок атаки зруйнована квартира її онуки, тому 22-річна дівчина змушена жити у друзів.

Жителі написали колективне звернення до КМДА та РДА та збирають підписи, аби отримати компенсацію та експертну оцінку.

Зустріч з мешканцями знищеного та пошкоджених російською атакою будинків. Фото: Новини.LIVE Анна Сірик

Жителі пошкоджених будинків зустрічаються з владою. Фото: Новини.LIVE Анна Сірик

Директор КП "Київекспертиза" Михайло Хорошевський повідомив, що експертна оцінка зруйнованого будинку у Святошинському районі коштуватиме 165-225 тис. грн, також треба провести тендер.

Очільник Святошинської РДА Георгій Зантарай повідомив у коментарі Новини.LIVE, що внаслідок атаки пошкоджено 30 будинків, два сильно постраждали, один частково зруйнований, ще в одному пішли тріщини в несучих конструкціях.

Очільник Святошинської РДА Георгій Зантарай. Фото: Новини.LIVE Анна Сірик

За його словами, найближчі два тижні керуюча компанія працюватиме на місцях російських атак, які сталися 31 липня, прибиратиме будівельне сміття, розбиратиме завали, забиватиме вікна плівкою та фанерою.

"Деякі будинки вже повністю закриті плівкою, деякі — ще ні...Треба дочекатись рішень відповідних комісій і після цього ми будемо вирішувати, що з цими будинками робити", — розповів він.

Також влада шукає благодійні організації, які могли б допомогти постраждалим.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня загинула 31 людина, серед них п’ять дітей. Діти — 2007 рік народження, 2011-й, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік народження. Внаслідок обстрілу 159 людей постраждали.

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня під завалами будинку загинула ціла сім'я, вижив лише кіт.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли подробиці пошуково-рятувальних робіт після удару РФ по Києву.