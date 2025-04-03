В киевском метро обвалился потолок в Киеве

Стена, которую залатали в метро. Фото: скриншот

В Киеве на станции метро "Театральная" в Киеве недавно произошла аварийная ситуация — из-под потолка обвалилась часть облицовки практически в проходном месте. Сейчас аварийное место подлатали.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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По словам корреспондента, падение фрагментов потолка произошло несколько дней назад. По состоянию на 2 апреля поврежденный участок уже оперативно отремонтировали — проблемное место подштукатурили, однако ремонт выглядит заметно отличным от остального покрытия.

В то же время на станции уже нет ни коммунальщиков, ни защитного ограждения, хотя работы проводились в зоне активного пешеходного трафика.

Потолок подштукатурили. Фото: скриншот

Корреспондент Александр Саюн обратил внимание, что на аварийном месте нет никаких ограничительных конструкций. Также он отметил, что длительная дождливая погода, вероятно, влияет на состояние облицовки в метро.

Пока официальных объяснений или комментариев от представителей метрополитена относительно аварийности потолка не поступало.

Напомним, в Киеве на выходные 5 и 6 апреля в метро частично ограничат движение поездов по некоторым станциям.

Также в столичном метро впервые за всю историю будет управлять поездом женщина — стало известно, кто стал первой машинисткой.