В киевском метро обвалился потолок в Киеве

В Киеве в метро на "Театральной" обвалился потолок
В Киеве на станции метро "Театральная" в Киеве недавно произошла аварийная ситуация — из-под потолка обвалилась часть облицовки практически в проходном месте. Сейчас аварийное место подлатали.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
В Киеве от длительных дождей в метро осыпается облицовка потолка
По словам корреспондента, падение фрагментов потолка произошло несколько дней назад. По состоянию на 2 апреля поврежденный участок уже оперативно отремонтировали — проблемное место подштукатурили, однако ремонт выглядит заметно отличным от остального покрытия.
В то же время на станции уже нет ни коммунальщиков, ни защитного ограждения, хотя работы проводились в зоне активного пешеходного трафика.
Корреспондент Александр Саюн обратил внимание, что на аварийном месте нет никаких ограничительных конструкций. Также он отметил, что длительная дождливая погода, вероятно, влияет на состояние облицовки в метро.
Пока официальных объяснений или комментариев от представителей метрополитена относительно аварийности потолка не поступало.
Напомним, в Киеве на выходные 5 и 6 апреля в метро частично ограничат движение поездов по некоторым станциям.
Также в столичном метро впервые за всю историю будет управлять поездом женщина — стало известно, кто стал первой машинисткой.
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