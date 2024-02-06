В Киеве в одной из больниц медики не получают зарплату уже четвертый месяц — детали

Киевская детская городская инфекционная больница. Иллюстративное фото: kyivcity.gov

В Киевской городской детской больнице вспыхнул скандал из-за невыплаты заработной платы медикам. Сотрудники заведения не получают средства за свою работу четвертый месяц подряд.

Об этом сообщило ТСН в понедельник, 6 февраля, со ссылкой на слова врачей.

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Как рассказали работники медицинского учреждения, из-за долговременной задержки зарплаты большое количество персонала уже уволились и вынуждены искать другую работу, а сама больница продолжает работать.

"Первыми разбежались работники реанимации, то есть в детской инфекционной больнице ее уже не существует! И это при условии, когда у нас вспышка коронавируса и гриппа и есть много больных в тяжелом состоянии", — поделился один из медиков.

Врачи говорят, что если так будет и дальше — киевлянам придется возить детей с инфекционной патологией на лечение в другие областные центры.

"Но это же не допустимо для Киева! В реанимации инфекционной больницы выхаживали детишек еще без имени, которым было 25 дней от рождения. А что теперь делать, когда специалисты ушли? Ведь нужно знать, как лечить таких крох, как к ним элементарно подойти и сделать какую-то манипуляцию", — возмущается еще один работник заведения.

Кроме того, медицинское учреждение получило штраф из-за неработающей реанимации, а все проблемы начались, когда бывший руководитель больницы уехала за границу.

В то же время исполняющая обязанности директора больницы отказалась комментировать ситуацию, объяснив это тем, что нужно разрешение от руководства Департамента здравоохранения КГГА.

В самом Департаменте ответили, что финансируется больница не из городского бюджета, а от Национальной службы здоровья Украины.

Реакция НСЗУ

Журналисты ТСН обратились к руководству НСЗУ с запросом по поводу скандала вокруг больницы.

"Национальная служба здоровья Украины полностью выполнила свои обязательства по договору о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, заключенному в 2023 году, и произвела оплату за медицинские услуги КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" на общую сумму 21 млн 825 тыс. 085 грн", — говорится в ответе.

Заведения здравоохранения, заключившие договор с НСЗУ, самостоятельно распоряжаются выделенными средствами, получаемыми за предоставление услуг.

А владельцем коммунальных медицинских учреждений есть местные органы власти — именно они отвечают за содержание заведения, назначают и увольняют директора медучреждения и отвечают за его эффективность в должности.

Напомним, что после обысков, проведенных правоохранителями, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов заключил договоры по ремонту помещений, стоимость которого составила 288 млн грн. Такой договор госпиталь заключил с генеральным подрядчиком ООО "Абсолют-климат" 10-19 января.

Кроме того, Киевский городской совет устроил "тайный распил" бюджета на ремонте столичного военного госпиталя ветеранов войны. На это планировалось потратить 1 миллиард гривен.