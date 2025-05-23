Пожар в Днепровском районе Киева 23 мая — что известно

Пожар в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Поздно вечером, 23 мая, россияне массированно атакуют Киев и другие области Украины дронами. В столице в одном из районов зафиксирован пожар, но он не связан с атакой.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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"Пожар в Днепровском районе НЕ связан с вражеской атакой. На месте работают службы. Причины устанавливаются", — говорится в сообщении 23:23.

Отметим, что местные каналы писали о пожаре на территории Гидропарка.

Напомним, что более часа назад в Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы. В городе работали силы ПВО.

Также мы писали, что в Голосеевском районе столицы было зафиксировано падение обломков БпЛА. В частности, был поврежден автомобиль.