Пожар в Днепровском районе Киева 23 мая — что известно

В Киеве в одном из районов пожар — есть ли связь с атакой РФ
Поздно вечером, 23 мая, россияне массированно атакуют Киев и другие области Украины дронами. В столице в одном из районов зафиксирован пожар, но он не связан с атакой.
Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Пожар в Киеве 23 мая вечером 23 мая
"Пожар в Днепровском районе НЕ связан с вражеской атакой. На месте работают службы. Причины устанавливаются", — говорится в сообщении 23:23.
Отметим, что местные каналы писали о пожаре на территории Гидропарка.
Напомним, что более часа назад в Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы. В городе работали силы ПВО.
Также мы писали, что в Голосеевском районе столицы было зафиксировано падение обломков БпЛА. В частности, был поврежден автомобиль.
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