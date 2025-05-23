Пожежа у Дніпровському районі Києва 23 травня — що відомо

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Пізно ввечері, 23 травня, росіяни масовано атакують Київ та інші області України дронами. В столиці в одному з районів зафіксовано пожежу, але вона не пов'язана з атакою.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте також:

Пожежа у Києві 23 травня ввечері

"Пожежа у Дніпровському районі НЕ повʼязана з ворожою атакою. На місці працюють служби. Причини встановлюються", — йдеться у повідомленні 23:23.

Зазначимо, що місцеві канали писали про пожежу на території Гідропарку.

Нагадаємо, що більше години тому в Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи. В місті працювали сили ППО.

Також ми писали, що в Голосіївському районі столиці було зафіксовано падіння уламків БпЛА. Зокрема, було пошкоджено автомобіль.