Пожежа у Дніпровському районі Києва 23 травня — що відомо

У Києві в одному з районів пожежа — чи є зв'язок з атакою РФ
Пізно ввечері, 23 травня, росіяни масовано атакують Київ та інші області України дронами. В столиці в одному з районів зафіксовано пожежу, але вона не пов'язана з атакою.
Про це у Telegram повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Пожежа у Києві 23 травня ввечері
"Пожежа у Дніпровському районі НЕ повʼязана з ворожою атакою. На місці працюють служби. Причини встановлюються", — йдеться у повідомленні 23:23.
Зазначимо, що місцеві канали писали про пожежу на території Гідропарку.
Нагадаємо, що більше години тому в Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи. В місті працювали сили ППО.
Також ми писали, що в Голосіївському районі столиці було зафіксовано падіння уламків БпЛА. Зокрема, було пошкоджено автомобіль.
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