Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Київ У Києві в одному з районів пожежа — чи є зв'язок з атакою РФ

У Києві в одному з районів пожежа — чи є зв'язок з атакою РФ

Ua en ru
Дата публікації: 23 травня 2025 23:37
Пожежа у Дніпровському районі Києва 23 травня — що відомо
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Пізно ввечері, 23 травня, росіяни масовано атакують Київ та інші області України дронами. В столиці в одному з районів зафіксовано пожежу, але вона не пов'язана з атакою.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. 

Реклама
Читайте також:

Пожежа у Києві 23 травня ввечері

"Пожежа у Дніпровському районі НЕ повʼязана з ворожою атакою. На місці працюють служби. Причини встановлюються", — йдеться у повідомленні 23:23.

Зазначимо, що місцеві канали писали про пожежу на території Гідропарку.

Нагадаємо, що більше години тому в Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи. В місті працювали сили ППО.

Також ми писали, що в Голосіївському районі столиці було зафіксовано падіння уламків БпЛА. Зокрема, було пошкоджено автомобіль.

Київ пожежа пожежна небезпека війна в Україні Тимур Ткаченко пожежники
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /