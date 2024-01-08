В Киеве в Святошинском районе прорвало канализацию — что известно

Прорыв канализации. Фото: Word.press.com

В Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию. Инцидент произошел на улице Жюля Верна.

Об этом сообщается в социальных сетях.

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По словам жителей, припаркованные машины уже изрядно залило.

Более того, оказалось, что речь идет не о воде, а о выливающихся из канализации фекалиях.

В социальных сетях опасаются последствий ЧС, ведь прогнозируют -13 градусов по Цельсию. Кроме того, местные жалуются на ужасную вонь.

Напомним, в Киеве запущен уникальный сервис: бесплатное такси для ветеранов, получивших серьезные ранения. Чтобы воспользоваться услугами такси, машину нужно заказать заранее.

Добавим, в Киеве и других городах Украины 5, 6, 7 января проходят акции-напоминания в поддержку пленных защитников "Азовстали". Название акции - "Не молчи. Плен - убивает!".