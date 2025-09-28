Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве в укрытии из-за стресса умерла женщина, — Ткаченко

В Киеве в укрытии из-за стресса умерла женщина, — Ткаченко

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 20:01
Женщина умерла в укрытии - что известно
Люди в укрытии. Фото: Pexels

В Киеве во время воздушной тревоги женщина умерла в укрытии. Причина: стресс.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в воскресенье, 28 сентября.

Реклама
Читайте также:
допис
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Атака на Киев 28 сентября сколько людей погибли

"Сегодня россияне ранили 13 киевлян, четырех — убили. Россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. Россияне убили наших людей в Институте кардиологии — тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", — говорится в сообщении.

По состоянию на вечер работники ГСЧС завершили работы на всех локациях Киева.

В результате атаки повреждено много жилых домов.

В наиболее пострадавшем районе — Соломенском — девять киевлян временно отселили в общежитие.

Напомним, во время сегодняшней атаки в Киеве было повреждено посольство одной из стран НАТО.

Также Россия разрушила дом капеллана-волонтера.

Киев война в Украине атака Тимур Ткаченко КМВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации