Женщина умерла в укрытии - что известно

В Киеве во время воздушной тревоги женщина умерла в укрытии. Причина: стресс.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в воскресенье, 28 сентября.

Атака на Киев 28 сентября — сколько людей погибли

"Сегодня россияне ранили 13 киевлян, четырех — убили. Россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. Россияне убили наших людей в Институте кардиологии — тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", — говорится в сообщении.

По состоянию на вечер работники ГСЧС завершили работы на всех локациях Киева.

В результате атаки повреждено много жилых домов.

В наиболее пострадавшем районе — Соломенском — девять киевлян временно отселили в общежитие.

Напомним, во время сегодняшней атаки в Киеве было повреждено посольство одной из стран НАТО.

Также Россия разрушила дом капеллана-волонтера.