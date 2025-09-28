Женщина умерла в укрытии - что известно

В Киеве в укрытии из-за стресса умерла женщина, — Ткаченко
В Киеве во время воздушной тревоги женщина умерла в укрытии. Причина: стресс.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в воскресенье, 28 сентября.
Атака на Киев 28 сентября — сколько людей погибли
"Сегодня россияне ранили 13 киевлян, четырех — убили. Россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. Россияне убили наших людей в Институте кардиологии — тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", — говорится в сообщении.
По состоянию на вечер работники ГСЧС завершили работы на всех локациях Киева.
В результате атаки повреждено много жилых домов.
В наиболее пострадавшем районе — Соломенском — девять киевлян временно отселили в общежитие.
Напомним, во время сегодняшней атаки в Киеве было повреждено посольство одной из стран НАТО.
Также Россия разрушила дом капеллана-волонтера.
