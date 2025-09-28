Жінка померла в укритті - що відомо

У Києві в укритті через стрес померла жінка, — Ткаченко
У Києві під час повітряної тривоги жінка померла в укритті. Причина: стрес.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у неділю, 28 вересня.
Атака на Київ 28 вересня — скільки людей загинули
"Сьогодні росіяни поранили 13 киян, чотирьох — вбили. Росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. Росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології — тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті", — йдеться в повідомленні.
Станом на вечір працівники ДСНС завершили роботи на всіх локаціях Києва.
Внаслідок атаки пошкоджено багато житлових будинків.
У найбільш постраждалому районі — Соломʼянському — дев'ятьох киян тимчасово відселили в гуртожиток.
Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки в Києві було пошкоджено посольство однієї з країн НАТО.
Також Росія зруйнувала будинок капелана-волонтера.
Читайте Новини.LIVE!