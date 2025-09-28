Відео
Головна Київ У Києві в укритті через стрес померла жінка, — Ткаченко

У Києві в укритті через стрес померла жінка, — Ткаченко

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 20:01
Жінка померла в укритті - що відомо
Люди в укритті. Фото: Pexels

У Києві під час повітряної тривоги жінка померла в укритті. Причина: стрес.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у неділю, 28 вересня.

Читайте також:
допис
Допис Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Атака на Київ 28 вересня скільки людей загинули

"Сьогодні росіяни поранили 13 киян, чотирьох — вбили. Росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. Росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології — тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті", — йдеться в повідомленні.

Станом на вечір працівники ДСНС завершили роботи на всіх локаціях Києва. 

Внаслідок атаки пошкоджено багато житлових будинків. 

У найбільш постраждалому районі — Соломʼянському — дев'ятьох киян тимчасово відселили в гуртожиток. 

Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки в Києві було пошкоджено посольство однієї з країн НАТО.

Також Росія зруйнувала будинок капелана-волонтера.

Київ війна в Україні атака Тимур Ткаченко КМВА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
