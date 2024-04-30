В Киеве грузовик перевернулся на тротуар — обстоятельства ДТП

ДТП в Киеве. Фото: скриншот с видео

В Киеве в Соломенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик DAF перевернулся на тротуар.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева во вторник, 30 апреля.

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"Сегодня в Соломенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF. Патрульные быстро прибыли на место, убедились, что никто не пострадал и выяснили обстоятельства ДТП", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на электроопору. Автомобиль совершил неуправляемое движение и перевернулся на тротуар.

К тому же патрульные проверили у водителя наличие всех документов и установили, что у него нет действительного страхового полиса.

Правоохранители вынесли на водителя постановление за управление транспортным средством без соответствующих документов и составили протокол за нарушение ПДД, что привело к ДТП.

Напомним, вблизи Львова 29 апреля грузовик наехал на пешехода. На место аварии приехала полиция, движение на объездной города затруднено.

Кроме того, 26 апреля, в Броварах председатель городской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП, влетев на автомобиле в толпу, в результате чего четыре человека пострадали. Чиновник был нетрезвым, что подтвердил алкотест: в его крови обнаружили 2.31 промилле, что в десять раз выше нормы.