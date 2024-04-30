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Вантажівка завалилася набік — у Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП

30 квітня 2024 07:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вантажівка завалилася набік — у Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП
ДТП на Кільцевій дорозі. Фото: Патрульна поліція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві на Кільцевій дорозі у вівторок, 30 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього на Кільцевій дорозі ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Telegram.

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ДТП на Кільцевій 30 квітня

Так, через ДТП на Кільцевій дорозі ускладнений рух транспорту від Одеської площі у напрямку Жулянського шляхопроводу.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", — зауважили в поліції.

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Скриншот допису Патрульної поліції

Нагадаємо, 26 квітня депутат Броварської РДА в стані алкогольного сп'яніння проїхав на червоне світло та збив пішоходів. На ДТП відреагували в Київській ОВА, заявивши, що депутата Володимира Майбоженка буде звільнено.

Згодом мер Броварів розповів, що стан постраждалих внаслідок аварії за участю чиновника РДА оцінюється як середньої тяжкості.

Також ми писали, що Шевченківський суд Києва ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави щодо Володимира Майбоженка на 59 днів. 

ДТП
Київ
поліція
автомобіль
водії

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