У Києві вантажівка перевернулася на тротуар — обставини ДТП

ДТП у Києві. Фото: скриншот з відео

У Києві в Солом'янському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка DAF перевернулася на тротуар.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у вівторок, 30 квітня.

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ДТП у Києві

"Сьогодні у Солом'янському районі відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки DAF. Патрульні швидко прибули на місце, переконалися, що ніхто не постраждав та з'ясували обставини автопригоди", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій вантажівки не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Авто здійснило некерований рух та перевернулося на тротуар.

До того ж патрульні перевірили у водія наявність всіх документів та встановили, що він не має дійсного страхового поліса.

Правоохоронці винесли на водія постанову за керування транспортним засобом без відповідних документів та склали протокол за порушення ПДР, що призвело до ДТП.

Нагадаємо, поблизу Львова 29 квітня вантажівка наїхала на пішохода. На місце аварії приїхала поліція, рух на об'їзній міста ускладнений.

Крім того, 26 квітня, у Броварах голова міської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 проміле, що в десять разів вище за норму.