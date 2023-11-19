В Киеве взорвалась граната — известно о 2 погибших
В Киеве, в воскресенье, 19 ноября, взорвалась граната. Предварительно известно о двух погибших.
Об этом пишут местные паблики. Взрыв также подтвердила полиция.
Взрыв гранаты в Киеве — что известно
Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина.
"Еще один мужчина — брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи" , — говорится в сообщении.
На месте работоют соответствующие службы.
Напомним, в Киеве мужчина разбил терминал ПриватБанка из-за того, что тот неправильно перечислил средства, которые были переправлены на помощь ВСУ. Человек стал очень злым, начал нецензурно выражаться и бить по терминалу.
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