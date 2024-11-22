В Киеве 22 ноября взорвались две трансформаторские будки

Взрыв на Софиевской Борщаговке в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве в пятницу, 22 ноября, взорвались два трансформатора на Софиевской Борщаговке. Подробности о причинах и последствиях происшествия пока неизвестны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В Киеве на Софиевской Борщаговке взорвались две трансформаторские будки. Сейчас на месте взрыва разгорается пожар.

К месту происшествия выехали все специальные службы. Пожарные пытаются локализовать огонь.

Сотрудники ГСЧС просят жителей района держаться подальше от места происшествия для их безопасности.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина погиб в результате взрыва. Стражи порядка прибыли на место происшествия и выясняют обстоятельства этой трагедии.

Напомним, что депутата Керецковского сельского совета посадят в тюрьму на пожизненное за совершение террористического акта в Закарпатье, приведшего к гибели людей. Суд также постановил конфисковать имущество осужденного.