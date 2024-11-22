У Києві 22 листопада вибухнули дві трансформаторські будки

Вибух на Софіївській Борщагівці у Києві. Фото: скриншот

У Києві у п'ятницю, 22 листопада, вибухнули два трансформатори на Софіївській Борщагівці. Подробиці щодо причин та наслідків події поки невідомі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух трансформаторів у Києві

У Києві на Софіївській Борщагівці вибухнули дві трансформаторські будки. Наразі на місці вибуху палає пожежа.

До місця події виїіхали усі спеціальні служби. Вогнеборці намагаються локалізувати вогонь.

Співробітники ДСНС просять мешканців району триматися подалі від місця події задля їхньої ж безпеки.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік загинув внаслідок вибуху. Правоохоронці прибули на місце події та з'ясовують обставини цієї трагедії.

Нагадаємо, що депутата Керецьківської сільської ради посадять у в'язницю на довічне за скоєння терористичного акту на Закарпатті, що призвів до загибелі людей. Суд також постановив конфіскувати майно засудженого.