Шахматная атака на Киев 1 января — возникли пожары от падения обломков

Пожарные тушат огонь. Фото: ГСЧС Киевщины

В столице утром, 1 января, в результате падения обломков беспилотников возникло несколько пожаров и повреждений зданий. Пострадали Печерский и Святошинский районы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевщины.

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В Печерском районе в жилом доме произошло частичное разрушение этажей с 4-го по 6-й, а также пожар на 4-м и 5-м этажах общей площадью 70 кв. м. Одну женщину удалось спасти, пока пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киевщины

Также зафиксировано возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания. Для ликвидации огня на месте работают 75 спасателей и задействовано 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Пожар в квартире. Фото: ГСЧС Киевщины

Пожар в Киеве в результате падения обломков. Фото: ГСЧС Киевщины

В Святошинском районе в результате вражеской атаки в районе разрушены гаражи и возник пожар площадью 20 кв. м. К ликвидации последствий привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники.

Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы столицы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки и обеспечением безопасности жителей.

Напомним, в Киеве в результате атаки беспилотниками в нескольких районах упали обломки БпЛА. В одном из домов произошел частичный обвал этажей.