Шахматная атака на Киев 1 января — возникли пожары от падения обломков

В Киеве от обломков БПЛА загорелись дома — детали
В столице утром, 1 января, в результате падения обломков беспилотников возникло несколько пожаров и повреждений зданий. Пострадали Печерский и Святошинский районы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевщины.
Пожары в Киеве от атак БпЛА 1 января
В Печерском районе в жилом доме произошло частичное разрушение этажей с 4-го по 6-й, а также пожар на 4-м и 5-м этажах общей площадью 70 кв. м. Одну женщину удалось спасти, пока пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации последствий.
Также зафиксировано возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания. Для ликвидации огня на месте работают 75 спасателей и задействовано 19 единиц пожарно-спасательной техники.
В Святошинском районе в результате вражеской атаки в районе разрушены гаражи и возник пожар площадью 20 кв. м. К ликвидации последствий привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники.
Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы столицы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки и обеспечением безопасности жителей.
Напомним, в Киеве в результате атаки беспилотниками в нескольких районах упали обломки БпЛА. В одном из домов произошел частичный обвал этажей.
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