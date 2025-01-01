У Києві зруйновано два поверхи житлового будинку

Рятувальники у пошкодженій будівлі. Фото ілюстративне: ДСНС

У Києві в житловому будинку на Печерську внаслідок атаки ворожих безпілотників частково зруйновані два верхніх поверхи. Повідомляється про одного постраждалого. Усі служби працюють на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у середу, 1 січня.

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Повідомляється, що у столиці серйозних пошкоджень зазнала житлова будівля. Частково зруйновано два поверхи. Екстрені служби прибули на місце події.

Наразі відомо про одного постраждалого, якого госпіталізували.

Також повідомляється про пожежу в нежитловому будинку у Святошинському районі. Подробиці з'ясовуються.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали вибухи.

Нагадаємо, у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.