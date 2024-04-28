В Киеве прошла акция поддержки пленных защитников FreeAzov — репортаж Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 28 апреля, проходит акция поддержки украинских военнопленных. Жители собрались в центре города с плакатами, чтобы призвать вернуть защитников домой.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция поддержки в Киеве 28 апреля

Сотни киевлян — друзей и родственников военнопленных защитников собрались сегодня на улице Межигорской на Подоле.

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Активисты снова собрались, чтобы поддержать военнопленных: они пели гимн, а водители поддерживали их сигналами автомобилей.

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Военные, которые сейчас на реабилитации и обычные украинцы понимают, насколько важно привлекать внимание, чтобы освобождение защитников из плена россиян произошло как можно скорее.

Напомним, в прошлый раз на акцию киевляне собирались в предыдущее воскресенье, 21 апреля. Тогда под метро "Арсенальная" собралось около сотни человек.

Кроме того, 14 апреля в Киеве прошла очередная мирная демонстрация, организованная активистами, которые стремятся привлечь внимание к вопросу украинских военнопленных.