Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відбулася акція підтримки полонених захисників FreeAzov — репортаж Новини.LIVE arrow

У Києві відбулася акція підтримки полонених захисників FreeAzov — репортаж Новини.LIVE

28 квітня 2024 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві відбулася акція підтримки полонених захисників FreeAzov — репортаж Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в неділю, 28 квітня, триває акція підтримки українських військовополонених. Мешканці зібралися в центрі міста з плакатами, аби закликати повернути захисників додому.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція підтримки у Києві 28 квітня

Сотні киян — друзів та родичів військовополонених захисників зібралися сьогодні на вулиці Межигірській, що на Подолі.

акція на підтримку полонених у Києві 28 квітня
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE
акція на підтримку полонених у Києві 28 квітня
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Активісти вкотре зібралися, аби підтримати військовополонених: вони співали гімн, а водії підтримували їх сигналами автівок.

акція на підтримку полонених у Києві 28 квітня
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE
акція на підтримку полонених у Києві 28 квітня
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE
акція на підтримку полонених у Києві 28 квітня
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Військові, що зараз на реабілітації та звичайні українці розуміють, наскільки важливо привертати увагу, аби звільнення захисників з полону росіян відбулося якомога швидше.

Нагадаємо, минулого разу на акцію кияни збиралися в попередню неділю, 21 квітня. Тоді під метро "Арсенальна" зібралися близько сотні людей.

Крім того, 14 квітня в Києві відбулась чергова мирна демонстрація, організована активістами, які прагнуть привернути увагу до питання українських військовополонених.

ЗСУ
протести
Нацгвардія
акція
полонені
полк "Азов"
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри