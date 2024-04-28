У Києві відбулася акція підтримки полонених захисників FreeAzov — репортаж Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

У Києві в неділю, 28 квітня, триває акція підтримки українських військовополонених. Мешканці зібралися в центрі міста з плакатами, аби закликати повернути захисників додому.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція підтримки у Києві 28 квітня

Сотні киян — друзів та родичів військовополонених захисників зібралися сьогодні на вулиці Межигірській, що на Подолі.

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Активісти вкотре зібралися, аби підтримати військовополонених: вони співали гімн, а водії підтримували їх сигналами автівок.

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Військові, що зараз на реабілітації та звичайні українці розуміють, наскільки важливо привертати увагу, аби звільнення захисників з полону росіян відбулося якомога швидше.

Нагадаємо, минулого разу на акцію кияни збиралися в попередню неділю, 21 квітня. Тоді під метро "Арсенальна" зібралися близько сотні людей.

Крім того, 14 квітня в Києві відбулась чергова мирна демонстрація, організована активістами, які прагнуть привернути увагу до питання українських військовополонених.