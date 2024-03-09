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В Киеве прошла акция протеста "Деньги на ВСУ" — фоторепортаж Новини.LIVE

9 марта 2024 11:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве прошла акция протеста "Деньги на ВСУ" — фоторепортаж Новини.LIVE
Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве под стенами городской администрации прошла акция протеста "Деньги на ВСУ" в субботу, 9 марта. Небезразличные украинцы собрались в центре столицы с требованием о большем финансировании воинов на фронте.

Новини.LIVE подготовили эксклюзивный фоторепортаж с места событий.

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Во время очередного субботнего митинга киевляне требовали перенаправления государственного бюджета на армию и вооружения для военных. Кроме того, некоторые пришли с требованием инклюзии, чтобы получившие ранения украинские бойцы, могли беспрепятственно передвигаться по городу. На протест граждане пришли со своими домашними питомцами.

Участники акции "Деньги на ВСУ"
Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
Участники акции "Деньги на ВСУ".
Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
Собака с табличкой на протесте
Собака с табличкой на протесте. Фото: Новини.LIVE
Киевлянка с собакой на акции протеста
Киевлянка с собакой на акции протеста. Фото: Новини.LIVE
Киевлянка с собакой на акции протеста
Киевлянка с собакой на акции протеста. Фото: Новини.LIVE
Участники акции "Деньги на ВСУ"
Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE.
Собака с табличкой на протесте
Собака с табличкой на протесте. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 3 марта в Харькове прошла очередная мирная акция протеста. Женщины требовали демобилизовать военных, находящихся на службе более 18 месяцев.

В этот день в Киеве также прошла акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка "Азов". На Львовскую площадь столицы пришли сотни собратьев и родственников пленников.

Киев
митинг
война
ВСУ
протесты
деньги
Украина
фото

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