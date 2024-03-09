В Киеве прошла акция протеста "Деньги на ВСУ" — фоторепортаж Новини.LIVE

Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

В Киеве под стенами городской администрации прошла акция протеста "Деньги на ВСУ" в субботу, 9 марта. Небезразличные украинцы собрались в центре столицы с требованием о большем финансировании воинов на фронте.

Новини.LIVE подготовили эксклюзивный фоторепортаж с места событий.

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Во время очередного субботнего митинга киевляне требовали перенаправления государственного бюджета на армию и вооружения для военных. Кроме того, некоторые пришли с требованием инклюзии, чтобы получившие ранения украинские бойцы, могли беспрепятственно передвигаться по городу. На протест граждане пришли со своими домашними питомцами.

Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Собака с табличкой на протесте. Фото: Новини.LIVE

Киевлянка с собакой на акции протеста. Фото: Новини.LIVE

Киевлянка с собакой на акции протеста. Фото: Новини.LIVE

Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE.

Собака с табличкой на протесте. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 3 марта в Харькове прошла очередная мирная акция протеста. Женщины требовали демобилизовать военных, находящихся на службе более 18 месяцев.

В этот день в Киеве также прошла акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка "Азов". На Львовскую площадь столицы пришли сотни собратьев и родственников пленников.