У Києві відбулася акція протесту "Гроші на ЗСУ" — фоторепортаж Новини.LIVE

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

У Києві під стінами міської адміністрації пройшла акція протесту "Гроші на ЗСУ" у суботу, 9 березня. Небайдужі українці зібралися в центрі столиці з вимогою про більше фінансування воїнів на фронті.

Новини.LIVE підготували ексклюзивний фоторепортаж з місця подій.

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Під час чергового суботнього мітингу кияни вимагали переспрямування державного бюджету на армію та озброєння для військових. Крім того, дехто прийшов з вимогою інклюзії, щоб українські бійці, які отримали поранення, могли безперешкодно пересуватися містом. На протест громадяни прийшли зі своїми домашніми улюбленцями.

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Собака з табличкою на протесті. Фото: Новини.LIVE

Киянка з псом на акції протесту. Фото: Новини.LIVE

Киянка з собакою на акції протесту. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Собака з табличкою на протесті. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 3 березня у Харкові пройшла чергова мирна акція протесту. Жінки вимагали демобілізувати військових, які перебувають на службі понад 18 місяців.

В цей день у Києві також відбулася акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку "Азов". На Львівську площу столиці прийшли сотні побратимів та родичів бранців.