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У Києві відбулася акція протесту "Гроші на ЗСУ" — фоторепортаж Новини.LIVE

9 березня 2024 11:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві відбулася акція протесту "Гроші на ЗСУ" — фоторепортаж Новини.LIVE
Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві під стінами міської адміністрації пройшла акція протесту "Гроші на ЗСУ" у суботу, 9 березня. Небайдужі українці зібралися в центрі столиці з вимогою про більше фінансування воїнів на фронті.

Новини.LIVE підготували ексклюзивний фоторепортаж з місця подій.

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Під час чергового суботнього мітингу кияни вимагали переспрямування державного бюджету на армію та озброєння для військових. Крім того, дехто прийшов з вимогою інклюзії, щоб українські бійці, які отримали поранення, могли безперешкодно пересуватися містом. На протест громадяни прийшли зі своїми домашніми улюбленцями.

Учасники акції "Гроші на ЗСУ"
Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE
Учасники акції "Гроші на ЗСУ".
Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE
Собака з табличкою на протесті
Собака з табличкою на протесті. Фото: Новини.LIVE
Киянка з псом на акції протесту
Киянка з псом на акції протесту. Фото: Новини.LIVE
Киянка з собакою на акції протесту
Киянка з собакою на акції протесту. Фото: Новини.LIVE
Учасники акції "Гроші на ЗСУ"
Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE
Собака з табличкою на протесті
Собака з табличкою на протесті. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 3 березня у Харкові пройшла чергова мирна акція протесту. Жінки вимагали демобілізувати військових, які перебувають на службі понад 18 місяців. 

В цей день у Києві також відбулася акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку "Азов". На Львівську площу столиці прийшли сотні побратимів та родичів бранців.

Київ
мітинг
війна
ЗСУ
протести
гроші
Україна
фото

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