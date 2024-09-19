Протасов Яр — фоторепортаж с акции поддержки

Акция в поддержку "Протасового Яра" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Киевские власти выкупят земельные участки, расположенные на территории ландшафтного заказника местного значения "Протасов Яр" имени Романа Ратушного, чтобы защитить зеленую зону от застройки. За это решение проголосовали депутаты на пленарном заседании. При принятии решения возле горадминистрации собрались активисты, чтобы проконтролировать работу депутатов.

Подробнее в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Защита "Протасового Яра" от застройки

Заместитель мэра Владимир Бондаренко отметил, что борьба за сохранение "Протасового Яра" длится десятки лет.

В 2004 году часть земель "Протасового Яра" была приватизирована для застройки, но общественность выступила против.

Девушка держит плакат с призывом защитить "Протасов Яр". Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

В 2022 году Киевсовет создал ландшафтный заказник и начал суды с застройщиком.

Сегодня Киевсовет принял решение о выкупе земель и разработке экологического паспорта для более четкого регулирования охраны территории.

Призыв защитить "Протасов Яр" на английском языке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Экологический паспорт будет включать информацию о флоре, фауне, природных особенностях, а также исторической и экологической ценности заказника.

Это поможет более четко регламентировать охрану территории и сохранить ее уникальные природные комплексы.

Мужчина призывает чтить память Романа Ратушного. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Расходы на выкуп земельных участков возместят за счет поступлений от продаж и аренды земель.

Цена выкупа будет определена по результатам экспертной оценки и переговоров.

Девушки на акции. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Отметим, что в 2023 году Киевсовет принял решение переименовать природный заказник "Протасов Яр" в честь погибшего военного и общественного деятеля Романа Ратушного.

Решение было единогласным - 76 голосов "за", без голосов "против".

Поэтический плакат о "Протасовом Яру". Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко, выступая на прощании с Ратушным, пообещал сохранить "Протасов Яр" как зеленую зону в знак памяти о Романе.

На акции присутствует общественный наблюдатель. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

На территории "Протасового Яра" также обустроено место памяти в честь активиста Романа Ратушного, погибшего в боях на Харьковщине.