Протасов Яр — фоторепортаж с акции поддержки

В Киеве прошла акция в поддержку "Протасового Яра" — фоторепортаж
Киевские власти выкупят земельные участки, расположенные на территории ландшафтного заказника местного значения "Протасов Яр" имени Романа Ратушного, чтобы защитить зеленую зону от застройки. За это решение проголосовали депутаты на пленарном заседании. При принятии решения возле горадминистрации собрались активисты, чтобы проконтролировать работу депутатов.
Подробнее в фоторепортаже Новини.LIVE.
Защита "Протасового Яра" от застройки
Заместитель мэра Владимир Бондаренко отметил, что борьба за сохранение "Протасового Яра" длится десятки лет.
В 2004 году часть земель "Протасового Яра" была приватизирована для застройки, но общественность выступила против.
В 2022 году Киевсовет создал ландшафтный заказник и начал суды с застройщиком.
Сегодня Киевсовет принял решение о выкупе земель и разработке экологического паспорта для более четкого регулирования охраны территории.
Экологический паспорт будет включать информацию о флоре, фауне, природных особенностях, а также исторической и экологической ценности заказника.
Это поможет более четко регламентировать охрану территории и сохранить ее уникальные природные комплексы.
Расходы на выкуп земельных участков возместят за счет поступлений от продаж и аренды земель.
Цена выкупа будет определена по результатам экспертной оценки и переговоров.
Отметим, что в 2023 году Киевсовет принял решение переименовать природный заказник "Протасов Яр" в честь погибшего военного и общественного деятеля Романа Ратушного.
Решение было единогласным - 76 голосов "за", без голосов "против".
Мэр Киева Виталий Кличко, выступая на прощании с Ратушным, пообещал сохранить "Протасов Яр" как зеленую зону в знак памяти о Романе.
На территории "Протасового Яра" также обустроено место памяти в честь активиста Романа Ратушного, погибшего в боях на Харьковщине.
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