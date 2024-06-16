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в Киеве прошел Марш равенства за ЛГБТК+ — все детали

16 июня 2024 11:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Как в Киеве состоялся Марш равенства по ЛГБТК+
Марш Равенства в Киеве. Фото: Новости.LIVE.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В воскресенье, 16 июня, в Киеве состоялся Марш равенства за ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда. Также на улицы города вышли еще одни митингующие, выступающие против ЛГБТ.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

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Марш равенства в Киеве

По улицам столицы, недалеко от укрытий, прошел Марш равенства. Он проводится впервые с начала полномасштабного вторжения, участие приняло около 500 человек.

в Киеве прошел Марш равенства за ЛГБТК+ — все детали - фото 1
В Киеве прошел ЛГБТК+ марш. Фото: Новости.

"Вместе к равенству и победе", "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Россия - государство-террорист", — выкрикивали участники марша.

в Киеве прошел Марш равенства за ЛГБТК+ — все детали - фото 2
Первый с самого начала полномасштабного вторжения Марш равенства. Фото: Новости.

Известно, что к акции присоединились депутаты, иностранные политики, международные дипломаты и военнослужащие.

в Киеве прошел Марш равенства за ЛГБТК+ — все детали - фото 3
Марш Равенства в Киеве. Фото: Новости.

"Мне официально разрешили сюда приехать из части. Хочется любую возможность использовать, чтобы отметить те ценности, которые мы пропагандируем и за которые боремся на фронте. Права каждого из нас важны" , — отметил один из военных.

Шествие по центру города длилось не более 20 минут. Однако в центре Киева на Крещатике появилась новая толпа людей, организовавших свою акцию "за традиционные ценности".

Участники этого марша выступают против Марша равенства, выкрикивая лозунги "Украина превыше всего" и "Правый сектор".

Напомним, в Киеве набирает обороты новый скандал с участием работников ТЦК и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании.

Ранее мы писали, что организаторы "КиевПрайд-2024" планировали провести Марш равенства в столичном метро .

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