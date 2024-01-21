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В Киеве откроется выставка погибшего военного и поэта Максима Кривцова

21 января 2024 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве откроется выставка погибшего военного и поэта Максима Кривцова
Поэт и военный Максим Кривцов. Фото: Facebook/Любко Дереш
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Завтра, 22 января, в киевском Squat 17b откроется выставка погибшего военного и поэта Максима Кривцова. Она называется "Далі: Я поверну собі своє життя".

Об этом сообщили организаторы выставки.

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Выставка Максима Кривцова

Фотовыставка будет состоять из 24 фоторабот погибшего поэта и военного. Она также будет дополнена его стихами.

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Афиша о выставке. Фото: Facebook

Увидеть фото можно до 3 февраля 2024 года. Проект, который приглашает посетить кураторская группа, — это совокупное желание друзей и близких отблагодарить и сделать все, чтобы Максим обрадовался.

Открытие будет посвящено дню рождения автора.

"22 января Максим должен был праздновать день рождения — на нуле или в кругу близких. Хотя Россия забрала его жизнь, но друг "Далі" имел то, что невозможно убить. Рукописи и фотографии, отсканированные снимки, переписанные руками и опубликованные в соцсетях, перечитанные внимательными глазами стихи на страницах книги. Все эти наработки говорят — "Я верну себе свою жизнь", — говорит Дарья Крыж, соучредитель культурного проекта Squat 17b, куратор выставки.

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Афиша о выставке. Фото: Facebook

Желающие смогут приобрести все работы и открытки с иллюстрациями украинских художников и художниц. Вырученные из продаж работ средства передадут на сохранение памяти о Максиме Кривцове.

Напомним, в Киеве сегодня, 21 января, почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. Родные прошли маршем в центре столицы.

Также мы писали, что в Киеве открыли выставку ужгородского фотографа Михаила Палинчака. Экспозиция фотографий под названием "Освещение" показывает последствия войны.

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