У Києві презентували виставку ужгородського фотографа про наслідки війни

Дівчина на виставці у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

У Києві відкрили виставку ужгородського фотографа Михайла Палінчака. Експозиція світлин під назвою "Висвітлення" показує наслідки війни.

Про це повідомляє "Мала Галерея Мистецького арсеналу".

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Виставка у Києві

Захід відбувся 18 січня у "Малій Галереї Мистецького арсеналу".

"Фотороботи Михайла Палінчака про незворотні наслідки війни, безпрецедентні воєнні злочини та нездоланний біль — вони як погляд у найтемніші кутки реальності", — кажуть організатори.

Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

Письменниця та журналістка Олена Гусейнова наголосила, що "висвітлення" — це звичне слово. Так журналісти називають свою роботу, особливо після 24 лютого 2022 року.

Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

"Міркують про те, як правильно "висвітлювати війну". Висвітлювати, тобто пояснювати у деталях, фокусувати увагу на тому, що відбувається тут і тепер в Україні. Робити видимим. Висвітлювати — це також свідчити. А отже, фіксувати нестачу світла і зникомість подій", — зазначила вона.

Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

За словами галеристів, це кадри, на яких перетнуто межі людяності та забуті обіцянки миру. Вони наголосили, що надчутливі фрагменти дійсності не могли лишитися без фіксації.

Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

"Михайло Палінчак фотографує зі спалахом, а отже, сповіщає про присутність фотографа. Там, де вже відбулося найстрашніше: в зруйнованих авіабомбами будинках, катівнях, місцях розстрілу, масових поховань. В Херсоні, Ізюмі, Бучі, Ягідному та на Чорнобильській АЕС. І там, де життя, трансформоване від знання про найстрашніше, видається звичайним: на волонтерських складах, в переселенських квартирах, у літніх пейзажах. Спалах оголює процес фотографування: руки, які тримають зброю, готують їжу, обмальовують трофейну техніку, окреслюються й виставляються на загальний огляд. Тут і тепер, в мить, яка затягується й обертається приреченістю. Фотографії не поглинають реальність, не знеболюють її", — додала Гусейнова.

Фотовиставка триватиме до 25 лютого 2024 року. Вхід вільний.

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