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У Києві презентували виставку ужгородського фотографа про наслідки війни

20 січня 2024 21:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві презентували виставку ужгородського фотографа про наслідки війни
Дівчина на виставці у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві відкрили виставку ужгородського фотографа Михайла Палінчака. Експозиція світлин під назвою "Висвітлення" показує наслідки війни.

Про це повідомляє "Мала Галерея Мистецького арсеналу".

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Виставка у Києві

Захід відбувся 18 січня у "Малій Галереї Мистецького арсеналу".

"Фотороботи Михайла Палінчака про незворотні наслідки війни, безпрецедентні воєнні злочини та нездоланний біль — вони як погляд у найтемніші кутки реальності", — кажуть організатори.

Виставка ужгородського фотографа про наслідки війни у Києві
Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal
Виставка ужгородського фотографа про наслідки війни у Києві
Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

Письменниця та журналістка Олена Гусейнова наголосила, що "висвітлення" — це звичне слово. Так журналісти називають свою роботу, особливо після 24 лютого 2022 року.

Виставка ужгородського фотографа про наслідки війни у Києві
Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal
Виставка ужгородського фотографа про наслідки війни у Києві
Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

"Міркують про те, як правильно "висвітлювати війну". Висвітлювати, тобто пояснювати у деталях, фокусувати увагу на тому, що відбувається тут і тепер в Україні. Робити видимим. Висвітлювати — це також свідчити. А отже, фіксувати нестачу світла і зникомість подій", — зазначила вона.

Виставка ужгородського фотографа про наслідки війни у Києві
Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

За словами галеристів, це кадри, на яких перетнуто межі людяності та забуті обіцянки миру. Вони наголосили, що надчутливі фрагменти дійсності не могли лишитися без фіксації.

Виставка ужгородського фотографа про наслідки війни у Києві
Виставка у Києві. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

"Михайло Палінчак фотографує зі спалахом, а отже, сповіщає про присутність фотографа. Там, де вже відбулося найстрашніше: в зруйнованих авіабомбами будинках, катівнях, місцях розстрілу, масових поховань. В Херсоні, Ізюмі, Бучі, Ягідному та на Чорнобильській АЕС. І там, де життя, трансформоване від знання про найстрашніше, видається звичайним: на волонтерських складах, в переселенських квартирах, у літніх пейзажах. Спалах оголює процес фотографування: руки, які тримають зброю, готують їжу, обмальовують трофейну техніку, окреслюються й виставляються на загальний огляд. Тут і тепер, в мить, яка затягується й обертається приреченістю. Фотографії не поглинають реальність, не знеболюють її", — додала Гусейнова. 

Фотовиставка триватиме до 25 лютого 2024 року. Вхід вільний.

Нагадаємо, у Києві збирають книжки для бібліотеки в селі Миролюбівка Херсонської області. Здавати можна україномовну літературу різних напрямів і жанрів.

Також ми писали, що у Києві невідомі облили червоними фарбами стінопис, який створила художниця Соня Морозюк. Під картиною також з'явився напис "Корупція = поразка".

Київ
війна
Ужгород
фото
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