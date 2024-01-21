У Києві відкриється виставка загиблого військового та поета Максима Кривцова

Поет та військовий Максим Кривцов. Фото: Facebook/Любко Дереш

Завтра, 22 січня, у київському Squat 17b відкриється виставка загиблого військового та поета Максима Кривцова. Вона має назву "Далі: Я поверну собі своє життя".

Про це повідомили організатори виставки.

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Фотовиставка буде складатися з 24 фоторобіт загиблого поета та військового. Вона також буде доповнена його поезіями.

Афіша про виставку. Фото: Facebook

Побачити фото можна до 3 лютого 2024 року. Проєкт, який запрошує відвідати кураторська група, — це сукупне бажання друзів і близьких віддячити та зробити все, щоб Максим зрадів.

Відкриття буде присвячене до дня народження автора.

"22 січня Максим мав святкувати день народження — на нулі чи в колі близьких. Хоч Росія забрала його життя, але друг "Далі" мав те, що неможливо вбити. Рукописи й світлини, відскановані знімки, переписані руками й опубліковані в соцмережах, перечитані уважними очима вірші на сторінках книги. Весь цей доробок промовляє — "Я поверну собі своє життя", — каже Дар'я Криж, співзасновниця культурного проєкту Squat 17b, кураторка виставки.

Афіша про виставку. Фото: Facebook

Охочі зможуть придбати усі роботи, а також листівки з ілюстраціями українських художників і художниць. Виручені з продажу робіт кошти передадуть на збереження пам'яті про Максима Кривцова.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 21 січня, вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Рідні пройшли маршем у центрі столиці.

Також ми писали, що у Києві відкрили виставку ужгородського фотографа Михайла Палінчака. Експозиція світлин під назвою "Висвітлення" показує наслідки війни.