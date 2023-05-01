В Киеве откроются продуктовые сельскохозяйственные ярмарки: где купить фермерскую продукцию
В течение недели в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. К тому же в столице продолжают работать коммунальные рынки.
Об этом сообщает КГГА.
Где купить фермерскую продукцию в Киеве
Во вторник, 2 мая, ярмарки будут проходить:
- в Голосеевском районе — просп. Науки, 88;
- в Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе — ул. Василия Порика, 8;
- в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;
- в Шевченковском районе — ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера по улицам Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94
В среду, 3 мая, ярмарки будут проходить:
- в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и
- ул. Малокитаевской);
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
- в Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском районе — просп. Правды, 5-11, ул. Василия Порика, 8;
- в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8
В четверг, 4 мая, ярмарки будут проходить:
- в Голосеевском районе — ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
- в Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе — просп. Воскресенский, 8-10;
- в Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- в Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской), ул. Василия Порика, 8;
- в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.
В пятницу, 5 мая, ярмарки будут проходить:
- в Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе — ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе — пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
- в Подольском районе — ул. Василия Порика, 8;
- в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;
- в Соломенском районе — ул. Пилипа Козицкого (в пределах Ереванской и Уманской улиц), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Сергея Берегового);
- в Шевченковском районе — ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94
В субботу, 6 мая, ярмарки будут проходить:
- в Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе — ул. Николая Закревского (в пределах просп. Червоной калины, 2-А и ул. Теодора Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного);
- в Днепровском районе — ул. Всеволода Нестайко (рядом почтамта "Левобережный");
- в Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
- в Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка), ул. Василия Порика, 8;
- в Святошинском районе — ул. Мирослава Поповича, 10;
- в Соломенском районе — ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);
- в Шевченковском районе — ул. Юрия Глушко, 2-12.
В воскресенье, 7 мая, ярмарки будут проходить:
- в Голосеевском районе — ул. Самойло Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
- в Дарницком районе — ул. Здолбуновская, 4;
- в Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и ул. Дмитрия Дорошенко);
- в Подольском районе — ул. Василия Порика, 8;
- в Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.
Коммунальные рынки будут работать по адресам:
- КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;
- КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;
- КП "Ржаной рынок" — ул. Верхний Вал, 16
Напомним, ситуация с половодьем в Киеве стабилизировалась. Аварийных подтоплений нет, уровень воды на Днепре остается на уровне 9296 см.