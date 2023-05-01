В Киеве откроются продуктовые сельскохозяйственные ярмарки: где купить фермерскую продукцию

Сельскохозяйственные продукты. Фото: Pexels

В течение недели в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. К тому же в столице продолжают работать коммунальные рынки.

Об этом сообщает КГГА.

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Во вторник, 2 мая, ярмарки будут проходить:

в Голосеевском районе — просп. Науки, 88;

в Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Подольском районе — ул. Василия Порика, 8;

в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

в Шевченковском районе — ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера по улицам Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94

В среду, 3 мая, ярмарки будут проходить:

в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и

ул. Малокитаевской);

в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;

в Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском районе — просп. Правды, 5-11, ул. Василия Порика, 8;

в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8

В четверг, 4 мая, ярмарки будут проходить:

в Голосеевском районе — ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

в Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе — просп. Воскресенский, 8-10;

в Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;

в Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской), ул. Василия Порика, 8;

в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

В пятницу, 5 мая, ярмарки будут проходить:

в Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе — ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе — пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

в Подольском районе — ул. Василия Порика, 8;

в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;

в Соломенском районе — ул. Пилипа Козицкого (в пределах Ереванской и Уманской улиц), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Сергея Берегового);

в Шевченковском районе — ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94

В субботу, 6 мая, ярмарки будут проходить:

в Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе — ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе — ул. Николая Закревского (в пределах просп. Червоной калины, 2-А и ул. Теодора Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного);

в Днепровском районе — ул. Всеволода Нестайко (рядом почтамта "Левобережный");

в Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

в Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка), ул. Василия Порика, 8;

в Святошинском районе — ул. Мирослава Поповича, 10;

в Соломенском районе — ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);

в Шевченковском районе — ул. Юрия Глушко, 2-12.

В воскресенье, 7 мая, ярмарки будут проходить:

в Голосеевском районе — ул. Самойло Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

в Дарницком районе — ул. Здолбуновская, 4;

в Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и ул. Дмитрия Дорошенко);

в Подольском районе — ул. Василия Порика, 8;

в Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.

Коммунальные рынки будут работать по адресам:

КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;

КП "Ржаной рынок" — ул. Верхний Вал, 16

Напомним, ситуация с половодьем в Киеве стабилизировалась. Аварийных подтоплений нет, уровень воды на Днепре остается на уровне 9296 см.