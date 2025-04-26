Выставка "Третье дыхание" открылась в Киеве — фоторепортаж

Выставка "Третье дыхание". Фото: Новини.LIVE

В столице открыли интерактивную выставку "Третье дыхание". Это пространство, в котором хандра превращается в воспоминание, а грустные мысли отходят на задний план. Проект создан, чтобы украинцы, которые переживают тяжелые времена, могли на несколько часов почувствовать себя счастливым ребенком.

Журналисты Новини.LIVE побывали на мероприятии.

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"Третье дыхание" — масштабная интерактивная выставка, созданная в сотрудничестве с психологами с мировым именем, художниками и экспертами. Главная цель проекта — помочь украинцам лучше понять свои эмоции и чувства. Также научиться взаимодействовать с ними или трансформировать.

"Третье дыхание". Фото: Новини.LIVE

Сейчас такое пространство особенно необходимо украинцам, которые ежедневно сталкиваются с обстрелами и горем. В 2024 году Украина заняла первое место среди стран по уровню депрессии, почти каждый второй украинец (44%) оценивает состояние своего ментального здоровья как неудовлетворительное.

"Это проект, который помогает человеку находить в себе дополнительные ресурсы. У украинцев уже давно закончилось первое дыхание, и второе. Надо восстановить себя, найти в себе третье дыхание. Вообще, это термин, который пришел к нам из марафонов. Это, когда ты уже почти добегаешь и у тебя нет больше внутренних ресурсов. И тут — раз, какой-то "щелчок", и ты бежишь дальше, до конца, до финиша. Мы подумали, что это должен быть проект, в котором вся семья сможет побыть вместе, восстановиться благодаря простым практикам", — рассказывает руководитель проекта "Третье дыхание" Ярослава Гресь.

Здесь можно чувствовать все — злость, радость, разочарование, спокойствие. Сначала — знакомство с эмоциями. Посетителям рассказывают про исследователей — от Чарльза Дарвина до Пола Экмана, а затем учат распознавать базовые эмоции, которые сыграл украинский актер Александр Рудинский. Далее можно познакомиться с сердечными чувствами, а именно послушать истории украинцев, которые послушали внутренний зов.

Ярослава Гресь открывает выставку "Третье дыхание". Фото: Новини.LIVE

На выставке нашлось место и для веселья. Зона "Детская радость" — это возможность вспомнить, как смастерить халабуду, разрисовать стены и попрыгать в лужах. А после найти внутреннюю гармонию и порыбачить в виртуальной реальности с блогером Михаилом Лебигой. К проекту также присоединился комик и автор ютюб-канала "Львы на джипе" Валентин Михиенко. Он овладел рычанием короля зверей.

"Для меня это было очень быстро. Рычал как лев. Думал, что будет много дублей. А мне уже с третьего говорят: "Все, клево. Молодец!" У меня получилось классно", — поделился впечатлением об участие Михиенко.

Зона "Детская радость" на выставке "Третье дыхание". Фото: Новини.LIVE

Также на экспозиции можно помурчать с котом-великаном, встретить рассветы, подняться на Говерлу и даже полететь в космос. "Третье дыхание" — это возможность найти новые силы и продолжать жить, несмотря на все вызовы и трагедии.

Выставка создана Mastercard, а куратором выступила психолог Светлана Ройз. Проект консультировали Джозеф Леду, команды Бессела ван дер Колка (автор книги "Тело ведет счет") и Пола Экмана, автора "Атласа эмоций". Половину прибыли с купленных билетов передадут на психологическую реабилитацию пациентов Superhumans и их семей.

Встреча рассвета на выставке "Третье дыхание". Фото: Новини.LIVE

Кот на выставке "Третье дыхание". Фото: Новини.LIVE

Что думают о выставке украинские звезды?

"Нравится! Хожу, читаю. Я смотрел когда-то сериал про теорию лжи. Интересно. Я люблю читать все такое (теоретические труды об эмоциях. — Ред.). Это же все и о юморе, и о медиаконтенте. Чтобы хорошо смешить людей, ты должен понимать правила игры", — считает комик Данил Повар.

"Все очень интересно, во-первых. Во-вторых, очень важно в наше время. Потому что ментальное здоровье всегда требует чего-то нового. Я уверен, что эта выставка многим людям поможет. Я за эти десять минут уже переключился и чувствую себя несколько свободнее", — сказал блогер "Галицкая дева" Андрей Черепущак.

"Впечатления невероятные, потому что здесь есть возможность прожить все эмоции. Пространство создано так, что есть возможность превратиться в ребенка, который искренне и ярко, с любовью ко всему миру может все это переживать. Тем более все это чувствуется после тяжелой ночи в Киеве", — телеведущая Надежда Матвеева.

Световой цветок на выставке "Третье дыхание". Фото: Новини.LIVE

Выставка продлится в пространстве M82 (ул. Межигорская, 82) до 1 июня. Время посещения во вторник, среду, четверг и воскресенье — 11:00-20:00, а в пятницу и субботу — 10:00-21:00 (понедельник — выходной).

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