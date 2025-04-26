Виставка "Третє дихання" відкрилась у Києві — фоторепортаж

Виставка "Третє дихання". Фото: Новини.LIVE

У столиці відкрили інтерактивну виставку "Третє дихання". Це простір, в якому хандра перетворюється на спогад, а сумні думки — відходять на другий план. Проєкт створений, щоб українці, які переживають важкі часи, могли на кілька годин відчути себе щасливою дитиною.

Журналісти Новини.LIVE побували на заході.

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"Третє дихання" — масштабна інтерактивна виставка, створена у співпраці з психологами зі світовим ім’ям, митцями та експертами. Головна ціль проєкту — допомогти українцям краще зрозуміти свої емоції та почуття. Також навчитися взаємодіяти з ними або трансформувати.

"Третє дихання". Фото: Новини.LIVE

Нині такий простір особливо необхідний українцям, які щодня зіштовхуються з обстрілами та горем. У 2024 році Україна посіла перше місце серед країн за рівнем депресії, майже кожен другий українець (44%) оцінює стан свого ментального здоров’я як незадовільний.

"Це проєкт, який допомагає людині знаходити в собі додаткові ресурси. В українців вже давно закінчилось перше дихання, і друге. Треба відновити себе, віднайти в собі третє дихання. Взагалі це термін, який прийшов до нас з марафонів. Це, коли ти вже майже добігаєш і в тебе немає більше внутрішніх ресурсів. І тут раз, якийсь "клац" і ти біжиш далі, до кінця, до фінішу. Ми подумали, що це має бути проєкт, в якому вся родина зможе побути разом — відновитися завдяки простим практикам", — розповідає керівниця проєкту "Третє дихання" Ярослава Гресь.

Тут можна відчувати все — злість, радість, розчарування, спокій. Спочатку — знайомство з емоціями. Відвідувачам розповідають про дослідників — від Чарльза Дарвіна до Пола Екмана, а потім вчать розпізнавати базові емоції, які зіграв український актор Олександр Рудинський. Далі можна познайомитись з сердечними почуттями, а саме послухати історії українців, які пішли за внутрішнім покликом.

Ярослава Гресь відкриває виставку "Третє дихання". Фото: Новини.LIVE

На виставці знайшлося місце і для веселощів. Зона "Дитяча радість" — це можливість пригадати, як змайструвати халабуду, розмалювати стіни та пострибати в калюжах. А опісля віднайти внутрішню гармонію і порибалити у віртуальній реальності з блогером Михайлом Лебігою. До проєкту також долучився комік та автор ютюб-каналу "Леви на джипі" Валентин Міхієнко. Він опанував гарчання короля звірів.

"Для мене це було дуже швидко. Гарчав, як лев. Думав, що буде багато дублів. А мені вже з третього кажуть: "Все, кльово. Молодець!" У мене вийшло класно", — поділився враженням Міхієнко.

Зона "Дитяча радість" на виставці "Третє дихання". Фото: Новини.LIVE

Також на експозиції можна помурчати з котом-велитнем, зустріти світанки, піднятися на Говерлу і навіть полетіти до космосу. "Третє дихання" — це можливість віднайти нові сили і продовжувати жити попри всі виклики і трагедії.

Виставка створена Mastercard, а кураторкою виступила психологиня Світлана Ройз. Проєкт консультували Джозеф Леду, команди Бессела ван дер Колка (автор книги "Тіло веде лік") та Пола Екмана, автора "Атласу емоцій". Половину прибутку з кулпених квитків передадуть на психологічну реабілітацію пацієнтів Superhumans та їхніх родин.

Зустріч світанку на виставці "Третє дихання". Фото: Новини.LIVE

Кіт на виставці "Третє дихання". Фото: Новини.LIVE

Що думають про виставку українські зірки?

"Подобається! Ходжу читаю. Я дивився колись серіал про теорію брехні. Цікаво. Я люблю читати все таке (ред. — теоретичні праці про емоції). Це ж все і про гумор, і про медіаконтент. Щоб гарно смішити людей, ти маєш розуміти правила гри", — вважає комік Даніл Повар.

"Все надзвичайно цікаво, по-перше. По-друге, дуже важливо в наш час. Тому що ментальне здоров'я завжди потребує чогось нового. Я впевнений, що ця виставка багатьом людям допоможе. Я за ці десять хвилин вже перемикнувся і відчуваю себе дещо вільніше", — сказав блогер "Галицька діва" Андрій Черепущак.

"Враження неймовірні, тому що тут є можливість прожити всі емоції. Простір створений так, що є можливість перетворитися на дитину, яка щиро і яскраво, з любов'ю до всього світу може все це переживати. Тим паче все це відчувається після важкої ночі в Києві", — телеведуча Надія Матвєєва.

Світлова квітка на виставці "Третє дихання". Фото: Новини.LIVE

Виставка триватиме у просторі M82 (вул. Межигірська, 82) до 1 червня. Час відвідування у вівторок, середу, четвер та неділю — 11:00-20:00, а в п'ятницю та суботу — 10:00-21:00 (понеділок вихідний).

Нагадаємо, у столиці також відкрили експозицію пам'яті загиблого пілота "Джуса". Також ми розповідали історію палаца "Україна" та унікальні факти про будівництво споруди.