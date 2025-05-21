Фотовыставка Останній рік открылась в Киеве 21 мая — детали

В Киеве открылась выставка Либеровых — фоторепортаж Новини.LIVE
В Киеве 21 мая открылась документальная выставка "Останній рік" известных украинских фотографов Владиславы и Константина Либерових, которая посвящена войне. Она продлится до 25 мая в пространстве MacPaw Space.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Фотовыставка "Останній рік" в Киеве
Фотографы Либеровы хотят показать этой выставкой, как изменилась современная война. Она посвящена всем, кто защищал и защищает Украину.
Серия фотографий, которые присутствуют на выставке, были сняты в прифронтовых городах и на фронте в 2024-2025 годах.
Кроме того, сестра Владиславы Либеровой, Полина Литвиненко, рассказала, что главная идея проекта - показать, как война "вошла во тьму", но мы все равно пытаемся найти в ней свет.
Также известно, что во время открытия состоялся благотворительный аукцион. Неравнодушные могли получить работы с подписями главы СБУ Василия Малюка и главы ГУР Кирилла Буданова всего за 300 гривен.
Напомним, 13 мая в центре Киева открылась экспозиция "Все ради Крыма". Она была приурочена ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
А 9 мая в Киеве открылась выставка о военнопленных. Она называлась "Оглушительная тишина".
Читайте Новини.LIVE!