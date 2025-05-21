Фотовыставка Останній рік открылась в Киеве 21 мая — детали

Фотовыставка Константина и Владиславы Либеровых. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 21 мая открылась документальная выставка "Останній рік" известных украинских фотографов Владиславы и Константина Либерових, которая посвящена войне. Она продлится до 25 мая в пространстве MacPaw Space.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Фотографы Либеровы хотят показать этой выставкой, как изменилась современная война. Она посвящена всем, кто защищал и защищает Украину.

Фотовыставка "Останній рік" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фотовыставка Либеровых "Останній рік". Фото: Новини.LIVE

Фотовыставка в Киеве "Останній рік". Фото: Новини.LIVE

Фотовыставка "Останній рік" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фотовыставка в Киеве "Останній рік". Фото: Новини.LIVE

Фотографии на фотовыставке "Останній рік". Фото: Новини.LIVE

Фотовыставка "Останній рік" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Девушка на выставке "Останній рік". Фото: Новини.LIVE

Фотовыставка "Останній рік" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Серия фотографий, которые присутствуют на выставке, были сняты в прифронтовых городах и на фронте в 2024-2025 годах.

Кроме того, сестра Владиславы Либеровой, Полина Литвиненко, рассказала, что главная идея проекта - показать, как война "вошла во тьму", но мы все равно пытаемся найти в ней свет.

Также известно, что во время открытия состоялся благотворительный аукцион. Неравнодушные могли получить работы с подписями главы СБУ Василия Малюка и главы ГУР Кирилла Буданова всего за 300 гривен.

Напомним, 13 мая в центре Киева открылась экспозиция "Все ради Крыма". Она была приурочена ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

А 9 мая в Киеве открылась выставка о военнопленных. Она называлась "Оглушительная тишина".