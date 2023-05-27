В Киеве открыли фестиваль "Протасов Яр": фоторепортаж Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 мая, в Киеве состоялось открытие фестиваля "Протасов Яр" в память погибшего в прошлом году под Изюмом общественного активиста и разведчика 93-й бригады "Холодный яр" Романа Ратушного.

Фотограф Новини.LIVE побывал на открытии фестиваля.

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Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве

Фестиваль "Протасов Яр" основан общественной организацией "Защитим Протасов Яр" и громадой Протасового яра при содействии Международного фонда "Возрождение". В координационный совет фестиваля вошли Светлана Поваляева, Юлия Бартле, Артур Харитонов, Мирослава Барчук, Яна Бессмертная, Татьяна Терен, Виктория Амелина, Татьяна Власова, Оксана Игнатова.

Сегодня на фестивале выступили:

Дана Яровая, участница общественного антикоррупционного совета;

Сергей Стерненко, ютубер;

Юлия Бартле, глава ОО "Защитим Протасов Яр";

Евгений Черепня, военный, общественный активист;

Ирина Солошенко, волонтер приемного отделения Главного военного клинического госпиталя;

Евгений Лир, художник;

Татьяна Печончик, глава правления Центра прав человека Zmina;

Марина Хромых, исполнительный директор Фонда DEJURE;

Иван Мищенко, судья Верховного суда, военный.

Фестиваль пройдет с мая по сентябрь 2023 года и будет охватывать несколько направлений:

художественный (кинопоказы, концерты, поэтические чтения, лекции, создание мурала);

демократия и права человека (дискуссии, разговоры, лекции, показы и обсуждение документальных фильмов);

исторический (лекции, экскурсии).

Во все фестивальные дни будет действовать также детская программа.

Фоторепортаж Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в субботу, 27 мая, столица Украины город Киев — празднует день рождения. Братья Кличко Виталий и Владимир поздравили киевлян и всех украинцев с Днем города.