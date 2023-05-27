В Киеве открыли фестиваль "Протасов Яр": фоторепортаж Новини.LIVE
Сегодня, 27 мая, в Киеве состоялось открытие фестиваля "Протасов Яр" в память погибшего в прошлом году под Изюмом общественного активиста и разведчика 93-й бригады "Холодный яр" Романа Ратушного.
Фотограф Новини.LIVE побывал на открытии фестиваля.
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" основан общественной организацией "Защитим Протасов Яр" и громадой Протасового яра при содействии Международного фонда "Возрождение". В координационный совет фестиваля вошли Светлана Поваляева, Юлия Бартле, Артур Харитонов, Мирослава Барчук, Яна Бессмертная, Татьяна Терен, Виктория Амелина, Татьяна Власова, Оксана Игнатова.
Сегодня на фестивале выступили:
- Дана Яровая, участница общественного антикоррупционного совета;
- Сергей Стерненко, ютубер;
- Юлия Бартле, глава ОО "Защитим Протасов Яр";
- Евгений Черепня, военный, общественный активист;
- Ирина Солошенко, волонтер приемного отделения Главного военного клинического госпиталя;
- Евгений Лир, художник;
- Татьяна Печончик, глава правления Центра прав человека Zmina;
- Марина Хромых, исполнительный директор Фонда DEJURE;
- Иван Мищенко, судья Верховного суда, военный.
Фестиваль пройдет с мая по сентябрь 2023 года и будет охватывать несколько направлений:
- художественный (кинопоказы, концерты, поэтические чтения, лекции, создание мурала);
- демократия и права человека (дискуссии, разговоры, лекции, показы и обсуждение документальных фильмов);
- исторический (лекции, экскурсии).
Во все фестивальные дни будет действовать также детская программа.
Фоторепортаж Новини.LIVE
Напомним, в субботу, 27 мая, столица Украины город Киев — празднует день рождения. Братья Кличко Виталий и Владимир поздравили киевлян и всех украинцев с Днем города.