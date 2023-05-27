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В Киеве открыли фестиваль "Протасов Яр": фоторепортаж Новини.LIVE

27 мая 2023 19:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве открыли фестиваль "Протасов Яр": фоторепортаж Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 мая, в Киеве состоялось открытие фестиваля "Протасов Яр" в память погибшего в прошлом году под Изюмом общественного активиста и разведчика 93-й бригады "Холодный яр" Романа Ратушного.

Фотограф Новини.LIVE побывал на открытии фестиваля.

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Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве

Фестиваль "Протасов Яр" основан общественной организацией "Защитим Протасов Яр" и громадой Протасового яра при содействии Международного фонда "Возрождение". В координационный совет фестиваля вошли Светлана Поваляева, Юлия Бартле, Артур Харитонов, Мирослава Барчук, Яна Бессмертная, Татьяна Терен, Виктория Амелина, Татьяна Власова, Оксана Игнатова.

Сегодня на фестивале выступили:

  • Дана Яровая, участница общественного антикоррупционного совета;
  • Сергей Стерненко, ютубер;
  • Юлия Бартле, глава ОО "Защитим Протасов Яр";
  • Евгений Черепня, военный, общественный активист;
  • Ирина Солошенко, волонтер приемного отделения Главного военного клинического госпиталя;
  • Евгений Лир, художник;
  • Татьяна Печончик, глава правления Центра прав человека Zmina;
  • Марина Хромых, исполнительный директор Фонда DEJURE;
  • Иван Мищенко, судья Верховного суда, военный.

Фестиваль пройдет с мая по сентябрь 2023 года и будет охватывать несколько направлений:

  • художественный (кинопоказы, концерты, поэтические чтения, лекции, создание мурала);
  • демократия и права человека (дискуссии, разговоры, лекции, показы и обсуждение документальных фильмов);
  • исторический (лекции, экскурсии).

Во все фестивальные дни будет действовать также детская программа.

Фоторепортаж Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в субботу, 27 мая, столица Украины город Киев — празднует день рождения. Братья Кличко Виталий и Владимир поздравили киевлян и всех украинцев с Днем города.

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