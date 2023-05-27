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У Києві відкрили фестиваль "Протасів Яр": фоторепортаж Новини.LIVE

27 травня 2023 19:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві відкрили фестиваль "Протасів Яр": фоторепортаж Новини.LIVE
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 травня, у Києві відбулося відкриття фестивалю "Протасів Яр" в пам’ять полеглого торік під Ізюмом громадського активіста і розвідника 93-ї бригади "Холодний яр" Романа Ратушного. 

Фотограф Новини.LIVE побував на відкритті фестивалю.

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Фестиваль "Протасів Яр" у Києві

Фестиваль "Протасів Яр" засновано  громадською організацією "Захистимо Протасів Яр" і громадою Протасового яру за сприяння Міжнародного фонду "Відродження". До координаційної ради фестивалю ввійшли Світлана Поваляєва, Юлія Бартле, Артур Харитонов, Мирослава Барчук, Яна Безсмертна, Тетяна Терен, Вікторія Амеліна, Тетяна Власова, Оксана Ігнатова. 

Сьогодні на фестивалі виступили:

  • Дана Ярова, учасниця громадської антикорупційної ради;
  • Сергій Стерненко, ютубер;
  • Юлія Бартле, голова ГО "Захистимо Протасів Яр";
  • Євген Черепня, військовий, громадський активіст;
  • Ірина Солошенко, волонтерка приймального відділення Головного військового клінічного госпіталю;
  • Євген Лір, митець;
  • Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини Zmina;
  • Марина Хромих, виконавча директорка Фундації DEJURE;
  • Іван Міщенко, суддя верховного суду, військовий.

Фестиваль відбуватиметься з травня до вересня 2023 року та охоплюватиме кілька напрямків:

  • мистецький (кінопокази, концерти, поетичні читання, лекції, створення муралу);
  • демократія та права людини (дискусії, розмови, лекції, покази і обговорення документальних фільмів);
  • історичний (лекції, екскурсії).

Під час усіх фестивальних днів діятиме також дитяча програма. 

Фоторепортаж Новини.LIVE

Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль "Протасов Яр" в Киеве
Фестиваль "Протасів Яр" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у суботу, 27 травня, столиця України місто Київ — святкує день народження. Брати Клички Віталій та Володимир привітали киян та усіх українців з Днем міста.

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