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В Киеве открыли главную новогоднюю елку страны

6 декабря 2023 18:32
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Павел Зинченко
редактор
В Киеве открыли главную новогоднюю елку страны
Новогодняя елка в Киеве в 2022 году. Фото: Официальный портал Киева
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины. Это уже вторая елка, установленная в столице в условиях полномасштабного вторжения войск Российской Федерации.

Видео с открытием зеленой красавицы опубликовали Новини.LIVE.

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Установка новогодней елки в Киеве

Главную новогоднюю елку вечером в понедельник, 4 декабря, установили в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Традиционно елку установили на Софийской площади.

"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят", — сказано в сообщении.

В этом году новогоднюю красавицу установили исключительно на средства меценатов. То есть обошлось без расходов бюджетных средств на обустройство елки. Кроме того, все обустроили с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии.

Ранее мы сообщали, что в Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского часа не будут менять. Она, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.

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