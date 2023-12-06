В Киеве открыли главную новогоднюю елку страны
В Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины. Это уже вторая елка, установленная в столице в условиях полномасштабного вторжения войск Российской Федерации.
Видео с открытием зеленой красавицы опубликовали Новини.LIVE.
Установка новогодней елки в Киеве
Главную новогоднюю елку вечером в понедельник, 4 декабря, установили в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Традиционно елку установили на Софийской площади.
"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят", — сказано в сообщении.
В этом году новогоднюю красавицу установили исключительно на средства меценатов. То есть обошлось без расходов бюджетных средств на обустройство елки. Кроме того, все обустроили с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии.
Ранее мы сообщали, что в Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского часа не будут менять. Она, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.
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