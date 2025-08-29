Открытие мемориала погибшим сотрудникам ДКВС - что известно

Церемония открытия мемориала. Фото: кадр из видео

В Киеве на территории Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) открыли Мемориал памяти погибшим сотрудникам. С начала войны погибло более 50 работников ГУИС.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE в пятницу, 29 августа.

Церемония открытия мемориала — что известно

Присутствующие на церемонии принесли к мемориалу цветы.

На церемонии открытия погибшим посмертно вручили высшую награду ведомства.

Министр юстиции Герман Галущенко сообщил, что около тысячи представителей системы службы сейчас защищают Украину на фронте.

Напомним, сегодня на Национальном мемориальном военном кладбище состоялись первые захоронения. Теперь там покоятся неизвестные солдаты, имена которых пока не установлены.

Также сегодня, в День памяти погибших Защитников и Защитниц Украины, киевский метрополитен остановил движение поездов ровно в 9:00. Таким образом столица почтила подвиг тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины.