У Києві зупинять метро на хвилину пам’яті загиблих Захисників

Сьогодні, 29 серпня, у День пам’яті загиблих Захисників та Захисниць України, київський метрополітен зупинить рух поїздів рівно о 9:00. У такий спосіб столиця вшанує подвиг тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

У Києві зупинять на кілька хвилин метро

У КП "Київський метрополітен" зазначили, що це буде символічна хвилинна зупинка. Пасажирів закликали з розумінням поставитися до цього кроку й також долучитися, зупинившись на хвилину в пам’ять про Героїв.

При цьому на окремих станціях, відповідно до технологічних процесів, рух поїздів може бути призупинений на 4–5 хвилин.

Нагадаємо, сьогодні Київ у скорботі — в столиці оголосили День жалоби за загиблими від російського удару 28 серпня. Також День жалоби оголосили й у Полтавській області.

У Києві низка підприємців хоче вшанувати пам'ять убитих Росією киян.

А вчора, 28 серпня, у Києві стався скандал. Поки рятувальники досі шукають тіла загиблих під завалами, гурт YAKTAK влаштував концерт просто неба — в ОВА відреагували.