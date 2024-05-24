В Киеве уже открыли мост-волну

Мэр Киева Виталий Кличко и мост-волна. Фото: Telegram Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый уникальный мост-волну в столице. Он объединяет Оболонский остров и набережную и построенный на деньги иностранных и украинских меценатов.

Об этом столичный глава написал в Telegram в пятницу, 24 мая.

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"Уже можно идти гулять по новой, большой рекреационной зоне столицы — на остров Оболонский. Соединяет остров с набережной Оболони и парком "Наталка" очень красивый, уникальный, с инженерной точки зрения, пешеходный мост. Построили его за средства меценатов — иностранных и украинских", — сообщил Кличко.

Пост Кличка в Telegram

Конструкцию моста и многие детали изготовили на заводе "Азовсталь" и доставили в столицу буквально за несколько недель до полномасштабного вторжения России.

Также городской голова заявил, что пока основную подсветку моста не будут включать, а только экономные LED-светильники.

Панорама моста-волны. Фото: Telegram Виталия Кличко

Кличко на новом мосту. Фото: Telegram Виталия Кличко

Вид моста со стороны набережной. Фото: Telegram Виталия Кличко

Конструкция моста. Фото: Telegram Виталия Кличко 1/4 ​ 4

"К строительству объекта приступили в 2021-м. В начале полномасштабной войны приостановили. И возобновили весной прошлого года. Тогда же начали обустройство рекреационной зоны отдыха", — отметил Кличко.

Ранее в СМИ сообщали, что на строительство этого моста потратили 19,5 млн гривен. Как заявил Кличко, основные средства удалось собрать за счет меценатов, в частности украинских и французских.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг Подольского моста в Киеве, известного своим многолетним строительством и огромными расходами из городского бюджета. Журналисты провели собственное расследование на этот счет.

Тем временем киевские мосты Метро и Патона признаны экспертами непригодными для эксплуатации.