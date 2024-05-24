В Киеве уже открыли мост-волну

В Киеве открыли новый мост-волну — во сколько обошлось строительство
Мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый уникальный мост-волну в столице. Он объединяет Оболонский остров и набережную и построенный на деньги иностранных и украинских меценатов.
Об этом столичный глава написал в Telegram в пятницу, 24 мая.
В чем уникальность нового моста и сколько денег ушло на строительство
"Уже можно идти гулять по новой, большой рекреационной зоне столицы — на остров Оболонский. Соединяет остров с набережной Оболони и парком "Наталка" очень красивый, уникальный, с инженерной точки зрения, пешеходный мост. Построили его за средства меценатов — иностранных и украинских", — сообщил Кличко.
Конструкцию моста и многие детали изготовили на заводе "Азовсталь" и доставили в столицу буквально за несколько недель до полномасштабного вторжения России.
Также городской голова заявил, что пока основную подсветку моста не будут включать, а только экономные LED-светильники.
-
Панорама моста-волны. Фото: Telegram Виталия Кличко
-
Кличко на новом мосту. Фото: Telegram Виталия Кличко
-
Вид моста со стороны набережной. Фото: Telegram Виталия Кличко
-
Конструкция моста. Фото: Telegram Виталия Кличко
"К строительству объекта приступили в 2021-м. В начале полномасштабной войны приостановили. И возобновили весной прошлого года. Тогда же начали обустройство рекреационной зоны отдыха", — отметил Кличко.
Ранее в СМИ сообщали, что на строительство этого моста потратили 19,5 млн гривен. Как заявил Кличко, основные средства удалось собрать за счет меценатов, в частности украинских и французских.
Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг Подольского моста в Киеве, известного своим многолетним строительством и огромными расходами из городского бюджета. Журналисты провели собственное расследование на этот счет.
Тем временем киевские мосты Метро и Патона признаны экспертами непригодными для эксплуатации.
Читайте Новини.LIVE!