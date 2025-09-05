В Киеве открыли памятный знак Разведка на Аллее защитников

В Киеве открыли памятный знак "Разведка" — фоторепортаж
В Киеве в пятницу, 5 сентября, накануне Дня военной разведки Украины, открыли памятный знак "Разведка". Его установили на Аллее защитников.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Памятный знак "Разведка"
На церемонии открытия присутствовали представитель ГУР Андрей Юсов и начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Событие стало ключевым элементом коммуникационной кампании под лозунгом "Место Украины под солнцем борется в тени", направленной на чествование украинских военных разведчиков и подчеркивание исключительной роли ГУР МО Украины в войне.
"Это важно для бойцов, для всего личного состава, когда они знают, что о них помнят, их уважают", — подчеркнул Юсов.
Напомним, ГУР передало Музею истории Украины уникальные макеты морских дронов MAGURA V5, V6 и V7.
А 1 сентября в столице почтили память экс-главы Верховной Рады Андрей Парубия. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Читайте Новини.LIVE!