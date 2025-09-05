Видео
Главная Киев В Киеве открыли памятный знак "Разведка" — фоторепортаж

В Киеве открыли памятный знак "Разведка" — фоторепортаж

Дата публикации 5 сентября 2025 12:42
В Киеве открыли памятный знак Разведка на Аллее защитников
Андрей Юсов и Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в пятницу, 5 сентября, накануне Дня военной разведки Украины, открыли памятный знак "Разведка". Его установили на Аллее защитников.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Читайте также:

Памятный знак "Разведка"

На церемонии открытия присутствовали представитель ГУР Андрей Юсов и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Памʼятний знак "Розвідка"
Установка памятного знака. Фото: Новини.LIVE
У Києві відкрили памʼятний знак Розвідка
Открытие памятного знака. Фото: Новини.LIVE
Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

Событие стало ключевым элементом коммуникационной кампании под лозунгом "Место Украины под солнцем борется в тени", направленной на чествование украинских военных разведчиков и подчеркивание исключительной роли ГУР МО Украины в войне.

Андрій Юсов та Тимур Ткаченко
Священник, Андрей Юсов и Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE
Відкриття памʼятного знаку ГУР в Києві
Ткаченко, Юсов и священник. Фото: Новини.LIVE
Ткаченко та Юсов
Открытие памятного знака ГУР. Фото: Новини.LIVE

"Это важно для бойцов, для всего личного состава, когда они знают, что о них помнят, их уважают", — подчеркнул Юсов.

Памʼятний знак до дня воєнної розвідки
Памятный знак в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ГУР передало Музею истории Украины уникальные макеты морских дронов MAGURA V5, V6 и V7.

А 1 сентября в столице почтили память экс-главы Верховной Рады Андрей Парубия. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Киев разведка ГУР Андрей Юсов Тимур Ткаченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
