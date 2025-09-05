У Києві відкрили памʼятний знак Розвідка на Алеї захисників

У Києві відкрили памʼятний знак "Розвідка" — фоторепортаж
У Києві у пʼятницю, 5 вересня, напередодні Дня воєнної розвідки України, відкрили памʼятний знак "Розвідка". Його встановили на Алеї захисників.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
Памʼятний знак "Розвідка"
На церемонії відкриття були присутні представник ГУР Андрій Юсов та начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Подія стала ключовим елементом комунікаційної кампанії під гаслом "Місце України під сонцем виборюється в тіні", спрямованої на вшанування українських воєнних розвідників та підкреслення виняткової ролі ГУР МО України у війні.
"Це важливо для бійців, для всього особового складу, коли вони знають, що про них памʼятають, їх шанують", — наголосив Юсов.
Нагадаємо, ГУР передало Музею історії України унікальні макети морських дронів MAGURA V5, V6 та V7.
А 1 вересня в столиці вшанували памʼять ексголови Верховної Ради Андрій Парубія. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
Читайте Новини.LIVE!