Головна Київ У Києві відкрили памʼятний знак "Розвідка" — фоторепортаж

У Києві відкрили памʼятний знак "Розвідка" — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 12:42
У Києві відкрили памʼятний знак Розвідка на Алеї захисників
Андрій Юсов та Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

У Києві у пʼятницю, 5 вересня, напередодні Дня воєнної розвідки України, відкрили памʼятний знак "Розвідка". Його встановили на Алеї захисників.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Читайте також:

Памʼятний знак "Розвідка"

На церемонії відкриття були присутні представник ГУР Андрій Юсов та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Памʼятний знак "Розвідка"
Встановлення памʼятного знака. Фото: Новини.LIVE
У Києві відкрили памʼятний знак Розвідка
Відкриття памʼятного знака. Фото: Новини.LIVE
Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

Подія стала ключовим елементом комунікаційної кампанії під гаслом "Місце України під сонцем виборюється в тіні", спрямованої на вшанування українських воєнних розвідників та підкреслення виняткової ролі ГУР МО України у війні.

Андрій Юсов та Тимур Ткаченко
Священник, Андрій Юсов і Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE
Відкриття памʼятного знаку ГУР в Києві
Ткаченко, Юсов та священник. Фото: Новини.LIVE
Ткаченко та Юсов
Відкриття памʼятного знака ГУР. Фото: Новини.LIVE

"Це важливо для бійців, для всього особового складу, коли вони знають, що про них памʼятають, їх шанують", — наголосив Юсов.

Памʼятний знак до дня воєнної розвідки
Памʼятний знак у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ГУР передало Музею історії України унікальні макети морських дронів MAGURA V5, V6 та V7.

А 1 вересня в столиці вшанували памʼять ексголови Верховної Ради Андрій Парубія. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Київ розвідка ГУР Андрій Юсов Тимур Ткаченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
