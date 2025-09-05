У Києві відкрили памʼятний знак Розвідка на Алеї захисників

Андрій Юсов та Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

У Києві у пʼятницю, 5 вересня, напередодні Дня воєнної розвідки України, відкрили памʼятний знак "Розвідка". Його встановили на Алеї захисників.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Памʼятний знак "Розвідка"

На церемонії відкриття були присутні представник ГУР Андрій Юсов та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Встановлення памʼятного знака. Фото: Новини.LIVE

Відкриття памʼятного знака. Фото: Новини.LIVE

Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

Подія стала ключовим елементом комунікаційної кампанії під гаслом "Місце України під сонцем виборюється в тіні", спрямованої на вшанування українських воєнних розвідників та підкреслення виняткової ролі ГУР МО України у війні.

Священник, Андрій Юсов і Тимур Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

Ткаченко, Юсов та священник. Фото: Новини.LIVE

Відкриття памʼятного знака ГУР. Фото: Новини.LIVE

"Це важливо для бійців, для всього особового складу, коли вони знають, що про них памʼятають, їх шанують", — наголосив Юсов.

Памʼятний знак у Києві. Фото: Новини.LIVE

