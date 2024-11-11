Метро на Виноградарь — в Киеве начали строительство

Строительство метро на Виноградаре. Фото: facebook/Autostrada.company

В Киеве компания Autostrada начала строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь. Планируется строительство двух станций: "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Об этом сообщила пресс-служба компании Autostrada в Facebook.

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В компании рассказали, что они продолжают Сырецко-Печерскую "зеленую" линию от станции "Сырец". В целом предусмотрено строительство двух станций — "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Строительство метро на Виноградарь. Фото: facebook/Autostrada.company

Строительство метро на Виноградарь. Фото: facebook/Autostrada.company

"Участок от станции "Сырец" до станции "Мостицкая" будет прокладываться закрытым способом — методом туннельной проходки. От "Мостицкой" до "Проспекта правды" — открытым способом. Общая протяженность строительства (от ст. "Сырец" до ст. "Проспект Правды") — 3, 78 км", — говорится в сообщении.

Строительство метро на Виноградарь. Фото: facebook/Autostrada.company

Строительство метро на Виноградарь. Фото: facebook/Autostrada.company

Строительство метро на Виноградарь. Фото: facebook/Autostrada.company

Кроме того, в компании объяснили, что на участке "Мостицкая" — "Проспект Правды" продолжают сооружение уникального для Украины двухъярусного прямоугольного монолитного тоннеля. Такая конструкция обусловлена спецификой инфраструктуры плотно застроенного жилого района.

Отмечается, что строители роют котлован и монтируют систему креплений для дальнейшего строительства тоннеля. На оставшихся от предыдущего подрядчика забетонированных участках продолжают устраивать гидроизоляционную систему, которую можно будет восстанавливать даже после начала работы метро. Такую гидроизоляцию использовали при строительстве участка тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Строительство метро на Виноградарь. Фото: facebook/Autostrada.company

Строительство метро на Виноградарь. Фото: facebook/Autostrada.company

"На других строительных площадках объекта команда Autostrada ведет подготовительные работы. В целом объект включает 6 строительных участков. Важно, что сооружение метро на Виноградаре Autostrada начала за собственные оборотные средства, без авансов", — говорится в сообщении.

Скриншот компании Autostrada

Напомним, недавно Киевский городской совет по запросу Новини.LIVE ответил, что именно стало причиной аварии, когда подтопило станции.

Также сообщалось, как работает схема метро Киева после окончания ремонта синей ветки.